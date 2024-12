Al Metropolitano arriva il Getafe, contro cui l'Atletico Madrid non perde da 13 anni: gli uomini di Bordalás riusciranno nell'impresa di fermare il Cholo?

Luca Paesano Redattore 14 dicembre - 11:05

Tra le partite più interessanti messe sul piatto dalla prossima giornata di Liga, una menzione d’onore la merita sicuramente la sfida tra Atletico Madrid e Getafe. Il derby di Madrid va in scena in una versione sicuramente meno affascinante e sentita del più epocale dei classici della capitale. Se a rubar l’occhio è sempre il confronto stellare tra Colchoneros e Galacticos, pur sempre suggestive sono le partite e le storie che coinvolgono le altre due facce di Madrid: il Rayo Vallecano e il Getafe.

L’ascesa del Getafe: un ventennio in Liga — Gli Azulones sono la più piccola e recente delle realtà della capitale, insediatasi ormai stabilmente in Liga da circa un ventennio. Dopo la storica prima promozione ottenuta nella stagione 2004/2005, il Getafe è retrocesso in Segunda Division solamente una volta, al termine della stagione 2015/16. Dopo la promozione immediata, negli anni successivi gli Azulones hanno vissuto un incredibile exploit che li ha portati anche a guadagnarsi la qualificazione all’Europa League nel 2018/19.

Il piccolo excursus sulla storia recente della squadra di Madrid è necessario per dire che alla guida del club, oggi come allora, c’è sempre lui: José Bordalás. L’allenatore spagnolo è il deus ex machina che ha rilevato la formazione dopo la retrocessione e l’ha portata in Europa appena 3 anni dopo. Alla guida degli Azulones ha vissuto momenti di alti e bassi, attraversato periodi di crisi e vissuto grandi emozioni. Come quelle di battere il Real Madrid o il Barcellona, ma mai l’Atletico Madrid.

Atletico Madrid-Getafe, la stagione delle due squadre — L’Atletico Madrid arriva alla sfida dopo un filotto di 5 vittorie consecutive in Liga, a cui si aggiungono quelle in Copa del Rey contro Vic e Casereño e quelle in Champions con Paris Saint Germain, Sparta Praga e Slovan Bratislava. La squadra del Cholo Simeone è in forma smagliante, dopo aver un po’ tentennato nella prima parte di stagione.

I Colchoneros, nonostante le assenze dell’ultimo periodo, hanno ritrovato il proprio equilibrio e sono ora al terzo posto in classifica, ad un solo punto dal Real. L’Atletico ha perso una sola partita fin qui contro il Betis ed è anche la squadra meno battuta del campionato, con soli 8 gol subiti. Numeri che rendono bene l’idea dell’incredibile solidità che ha sempre contraddistinto il lavoro di Simeone.

Dall’altra parte, invece, il Getafe non se la passa benissimo. Gli Azulones hanno vinto solamente 3 delle prime 16 giornate, raccogliendo in totale 16 punti e piazzandosi poco sopra zona retrocessione grazie al successo dell’ultimo turno contro l’Espanyol. La squadra di Pepe Bordalás è in difficoltà e necessita di una scossa per risollevare la stagione prima che sia troppo tardi.

Atletico Madrid-Getafe, precedenti a senso unico — I precedenti della sfida sono tutti in nettissimo favore della squadra di Simeone. Su 43 incontri totali tra Atletico Madrid e Getafe, i Colchoneros ne hanno vinti 28 e pareggiati 11. Dall’altro lato, sono appena 4 i successi ottenuti dagli Azulones nella propria storia.

Per risalire all’ultimo trionfo della formazione di Bordalás bisogna tornare indietro di 13 anni, al 6 novembre 2011, quando il Getafe si impose per 3-2 al Coliseum Alfonso Perez. Da allora, il bilancio è un disastro totale. Nei successivi 25 incontri, l’Atletico ha ottenuto 20 vittorie e 5 pareggi, segnando 42 reti e subendone appena 8. Tuttavia, nonostante le pessime premesse, il Getafe è uscito imbattuto da entrambi gli ultimi due scontri al Metropolitano, pareggiando 0-0 nel 2021/22 e 3-3, con una spaziale rimonta nel recupero, nella passata stagione.

Atletico Madrid-Getafe, il pronostico della sfida — Sulla carta, è chiaro che non dovrebbe esserci partita. L’Atletico Madrid è favoritissimo, sia per tradizione, che per classifica e momento, che per un evidente dislivello che esiste da sempre tra le due formazioni. Nemmeno le ‘fatiche’ di Champions sembrano poter creare un diversivo, considerando la ‘passeggiata’ contro lo Slovan Bratislava che di energie ne ha tolte ben poche.

Il Getafe ha dalla sua l’onda di entusiasmo che arriva dopo la vittoria nello scontro diretto con l’Espanyol. Tre punti che alleggeriscono sicuramente la pressione in vista del derby madrileno, che già di per sé è in salita. Tuttavia, sarebbe sbagliato dare la formazione di Bordalás per spacciata.

A dispetto di quanto racconta la classifica, gli Azulones hanno mostrato fino ad ora un grande equilibrio. Il Getafe è la squadra che ha ottenuto più pareggi fin qui in Liga (7), e se è vero che ha il peggiore attacco del campionato (11 gol segnati), ha anche la terza miglior difesa (13 gol subiti). Solamente Real Sociedad e proprio Atletico Madrid hanno fatto meglio, con 11 reti incassate.

E se Bordalás riuscisse nell’impresa di uscire imbattuto per la terza volta di fila dal Metropolitano?