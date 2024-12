Il Real in cerca di conferme, il Rayo punta sulle certezze: le probabili formazioni del derby di Madrid

Al Camp de Futbol di Vallecas scenderanno in campo Rayo e Real Madrid: ecco le possibili scelte di Peréz e Ancelotti.

Lorenzo Maria Napolitano 13 dicembre - 14:06

Real Madrid e Rayo Vallecano, domani scenderanno in campo per animare un freddo sabato sera nel cuore operaio di Vallecas. La squadra di Ancelotti viene da un momento particolarmente positivo, avendo battuto l'Atalanta in Champions League a seguito di una grande prestazione. Il Rayo, invece, ha ottenuto soltanto due vittorie nelle ultime cinque partite, ma ha dimostrato nel corso degli ultimi anni di tener testa alle grandi corazzate spagnole. L'anno scorso, ad esempio, è uscito indenne nel doppio confronto contro i Blancos.

Le probabili formazioni: Real Madrid — Segnatamente, il Real Madrid sembra aver trovato delle certezze dagli ultimi confronti, grazie ad un cambio modulo che sta dando equilibrio alla formazione di Ancelotti, nonostante sia dimezzata data l'emergenza infortuni. Dopo un 4-4-2 e addirittura un 4-2-2-2 a Liverpool, che ha fruttato ben poco, l'ex allenatore del Milan pare aver trovato la chiave giusta per far girare al meglio la sua squadra di fenomeni. Contro l'Atalanta, infatti, il Real Madrid ha confermato il 4-2-3-1 visto anche Girona.

I risultati sono stati stati eccellenti. Basti pensare che i Blancos in sole due partite hanno segnato le stesse reti che avevano realizzato nelle precedenti quattro, ben sei. Oggi, in conferenza stampa, Ancelotti ha rivelato che le condizioni di Mbappé non sono preoccupanti, quindi non dovrebbe essere esclusa la sua presenza al Camp de Futbol di Vallecas. In un'altra situazione il Real avrebbe potuto optare per un turnover, ma la situazione è complessa: la squadra sta facendo i conti con un nutrito numero di infortuni, che dimezzano le scelte di Ancelotti in luogo della scelta dei titolari. Pertanto, i titolari saranno quasi obbligati.

Probabile formazione Real Madrid, 4-2-3-1: Courtois, Lucas Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia, Brahim Diaz, Ceballos, Valverde, Bellingham, Vincius Jr, Mbappé.

Le probabili formazioni: Rayo Vallecano — Discorso diametralmente opposto per il Rayo Vallecano, sia per ambizioni che per momento di forma e quadratura tattica. I Rojinblancos, a causa delle stringenti regole del salary cup, sono una delle squadre che hanno meno risorse da investire sul mercato. Tant'è che gran parte della squadra è rimasta pressoché identica, senza clamorosi colpi o roboanti perdite, ad eccezione del duo colombiano Falcao-James Rodriguez. L'ex Real Madrid, però, non sta trovando continuità, per motivi curiosamente sconosciuti dalle parti di Vallecas. Infatti il trentatreenne ha giocato poco, ma ha sempre dato risposte positive.

Iñigo Peréz rappresenta forse l'unico "vero" cambiamento rispetto alle passate stagioni. Il tecnico era già stato vice allenatore della squadra di Vallecas nella stagione 2022-2023, ma soltanto da pochi mesi ha preso il controllo al timone. Il Rayo si differenzia per essere una squadra che fa dell'intensità il suo punto forte, come ha affermato anche Ancelotti in conferenza stampa, così come il pressing ed una buona preparazione fisica. Soprattutto nel sentitissimo derby di Madrid, i calciatori rojinblancos scendono in campo con occhi iniettati di sangue nel tentativo di non piegarsi di fronte ad un avversario ben più attrezzato tecnicamente.

Iñigo Peréz, 36 anni, allenatore del Rayo Vallecano. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

Il modulo è lo stesso che sta sperimentando il tecnico del Real Madrid, il 4-2-3-1, con cui si riescono a combinare esigenze difensive e pericolosità offensiva. Il Rayo quest'anno riesce a tenere un discreto equilibrio: ha segnato 15 gol e ne ha subiti 16; al momento, infine, occupa la dodicesima posizione, risultato più che sufficiente rispetto agli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Probabile formazione Rayo Vallecano, 4-2-3-1: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarría; Valentin, Ciss; De Frutos, Lopez, García; Ntenka.