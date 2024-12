Real Madrid, Ancelotti: “L’Atalanta ci ha dato filo da torcere, ma siamo sulla strada giusta”

L'analisi di Carlo Ancelotti sulla partita vinta dai suoi ragazzi contro l'Atalanta di Gasperini.

Lorenzo Maria Napolitano 11 dicembre - 00:33

Il Real Madrid trova la vittoria in Champions League contro l'Atalanta. La squadra di Gasperini, però, non si può dire abbia sfigurato contro la corazzata di Ancelotti, che ha ricorso alle sue armi più pregiate per strappare i tre punti. I gol, infatti, sono arrivati dai giocatori più rappresentativi della squadra della capitale spagnola: Vinicius, Mbappé e Bellingham. Il match è stato analizzato da Carlo Ancelotti in conferenza stampa, e di seguito vi proponiamo le sue dichiarazioni.

Le parole di Ancelotti — Sul match di questa sera: "L’Atalanta è una squadra che ti mette in difficoltà con il suo dinamismo e la sua aggressività, ma credo che abbiamo giocato una partita completa. Abbiamo sofferto, lottato e siamo riusciti a portarci a casa tre punti fondamentali. Era importante chiudere l’anno con una vittoria per prepararci al meglio al prossimo ciclo di partite. Ci sono stati momenti complicato, ma lo sapevamo ce ne sarebbero stati. Contro una squadra come l’Atalanta è inevitabile soffrire. Ci sono stati errori che ci sono costati caro, ma abbiamo avuto la capacità di reagire e sfruttare le nostre qualità nei momenti decisivi. Questo tipo di partite si vincono con sacrificio e concentrazione.

Rispetto al match di agosto, l'Atalanta è più compatta, con idee chiare e una condizione fisica migliore. Non è mai facile affrontarli e credo che quest'anno possano fare una stagione importante. Guardiola disse che affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista? Condivido. È una squadra che ti pressa ovunque e non ti lascia respirare. Devi essere al massimo per competere con loro. L’Atalanta ci ha dato filo da torcere, ma questa vittoria dimostra che siamo sulla strada giusta. Ora pensiamo alle prossime sfide con la consapevolezza che possiamo affrontare chiunque".

Su Mbappé: "Kylian ha iniziato alla grande, segnando e creando diverse occasioni. È un giocatore che dà dinamismo all’attacco e che può fare la differenza in ogni momento. L’infortunio è stato un peccato, ma speriamo non sia nulla di grave. Stiamo affrontando un calendario molto fitto e la stanchezza si fa sentire. Nonostante questo, ha fatto una partita eccellente".

Su Ceballos: "Ha fatto una partita straordinaria, è stato fondamentale in diverse fasi del gioco. Anche Fran Garcia ha dato un ottimo contributo. Abbiamo una squadra corta per via degli infortuni, ma i giocatori che scendono in campo stanno rispondendo bene. Questo è un segnale positivo per il futuro".

Sugli obiettivi in Champions League: "Non so se basteranno i punti delle prossime due partite per entrare tra le prime otto, ma il nostro obiettivo è chiaro: dobbiamo vincere entrambe le sfide. Questa vittoria ci dà fiducia e ci consente di prepararci con serenità per gennaio, ma non possiamo abbassare la guardia".