Tutti seduti in trepidante attesa per scoprire quale squadra avrebbero affrontato nei sedicesimi di finale di Coppa del Re. I giocatori della Deportiva Minera hanno seguito i sorteggi sperando di pescare una tra Barcellona e Real Madrid.

La Deportiva Minera, club al sesto posto nel Gruppo 4 di Segunda Federacion (quarta serie spagnola), sfiderà il Real Madrid di Carlo Ancelotti nel match in programma il 5 gennaio 2025 e valevole per i sedicesimi di finale di Coppa del Re. Appena è stata estratta la pallina dei Blancos, tra i giocatori e i membri del club è esplosa la festa. Che orgoglio sfidare il Real per un club che rappresenta una località con meno di 1.500 abitanti... (Fonte Video Account X La 7 Deportes)