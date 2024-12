Sørloth manda in paradiso l’Atlético Madrid: al Lluís Companys termina 2-1 per i Colchoneros

Sørloth regala all'Atlético Madrid il trono di Spagna.

Lorenzo Maria Napolitano 21 dicembre 2024 (modifica il 21 dicembre 2024 | 23:12)

Barça e Atlético Madrid si sfidano per la vetta de LaLiga. Diego Simeone proverà a vincere lì, a Barcellona, dove non ha mai vinto nella sua carriera, nonostante sia riuscito a strappare il titolo della stagione 2013/2014 al Camp Nou, anche se grazie a un pareggio.Stasera però il pareggio non accontenta nessuno, dato che entrambe le squadre vogliono mostrare la loro potenza dinanzi ad una diretta rivale, sia per quanto riguarda la Spagna che l’Europa, dato che i club di Simeone e Flick punteranno senz’altro anche alla Champions League quest’anno.

Il Barcellona parte con Fermin López al posto di Dani Olmo, mentre Gavi sostituirà l’infortunato Yamal. L’altra sfida dei catalani, questa sera, sarà quella di manifestare la propria forza dinanzi ad un top club anche senza il suo giocatore più frizzante e imprevedibile.

La cronaca del match — Il Barcellona approccia al match con un solo obiettivo, fare la partita. La sfera, nei primi venti minuti, è monopolizzata dalla squadra di Flick. Al ventunesimo Giuliano Simeone tocca il pallone in area con la mano, ma il direttore di gara non è dello stesso avviso; De Burgos, però, viene chiamato dal VAR, ma non cambia comunque la sua decisione. I padroni di casa insistono e vanno vicino al gol del vantaggio con il difensore spagnolo Martínez, ma tutto solo in area di rigore non riesce a sorprendere l'estremo difensore dell'Atlético Madrid. Alla mezz'ora s'infiamma anche Raphinha, che preoccupa la difesa in più di un'occasione: al venticinquesimo crossa per Gavi, ma il suo colpo di testa esce largo di un soffio sulla destra.

È proprio lo spagnolo, cinque minuti dopo, a rendersi protagonista del gol di Pedri, servendogli l'assist decisivo. Il numero 8 arriva in area di rigore e insacca all'angolino basso. Da questo momento la squadra di Simeone prova timidamente a scoprirsi, ma Julian Álvarez e Griezmann faticano a rendersi realmente pericolosi. Il primo tempo, infatti, si chiude senza nessuna preoccupazione per Peña.

Nella ripresa è ancora pericoloso il Barcellona con Raphinha e Lewandowski: il brasiliano, infatti, realizza un meraviglioso tiro al volo da fuori area che sfiora il palo sinistro. L'occasione non sfruttata fa pentire i Blaugrana, che dopo pochissimi minuti si fanno recuperare dalla rete di Rodrigo De Paul. Il pari, però, non serve a nessuno ed entrambi gli allenatori ricorrono a qualche sostituzione. Gallagher viene rimpiazzato da Koke, mentre per il Barça spazio a Dani Olmo e Ferran Torres al posto di López e Gavi.

La prima ghiotta occasione per gli ospiti arriva al settantasettesimo minuto. Pablo Barrios calcia violentemente verso la porta, ma Iñaki Peña risponde presente. Allo stesso modo Oblak chiude la porta in faccia a Raphinha e Pedri nel giro di pochissimi minuti. È un assedio da parte del Barcellona, che dall'ingresso in campo di Olmo ha velocizzato significativamente la manovra offensiva. In pieno stile Simeone, l'Atlético passa in vantaggio agli sgoccioli al Lluís Companys di Montjuïc: ancora una volta il norvegese Alexander Sørloth decide il match regalando tre punti preziosissimi ai Colchoneros, che si godranno una notte da primi in classifica.

