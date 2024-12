Re, grandi attori e giocatori Nba: i tifosi Vip delle tre grandi di Spagna

Di lì a poco Barcellona e Real Madrid hanno costruito super squadre, facendo respirare l'aria di un All Star Game ad ogni Clásico. Tant'è che anche la top XI annuale di France Football, il più delle volte, era principalmente composto da giocatori dei due club. L'unica squadra che è riuscita a tener testa a Barça e Real è stato l'Atlético Madrid di Simeone, capace di eliminare due volte i Blaugrana dalla Champions League e vincere La Liga nel 2014 e nel 2021. I Colchoneros hanno anche sfiorato la vittoria della tanto agognata Coppa dalle Grandi Orecchie, se non fosse che nelle due volte in cui è arrivata all'atto finale s'è sempre piegato dinanzi ai cugini Blancos.

E se nessuno riusciva a tenere testa all'incredibile potenza di queste tre squadre in Spagna o in Champions, la musica non era tanto diversa in Europa League. Nella seconda competizione europea più importante il dominio spagnolo s'è sentito nello stesso identico modo, se non addirittura più forte. Dal 2004 ad oggi, le squadre provenienti dalla Liga hanno vinto ben dodici volte. La più grande manifestazione di forza è arrivata da parte del Siviglia , che s è laureato campione 7 volte, poi si contano tre vittorie dell'Atlético Madrid e una a testa per Valencia e Villareal.

C'è stato e c'è attualmente un incredibile movimento in terra iberica che attira l'interesse di migliaia di tifosi e appassionati in tutto il mondo. Chiunque ha delle preferenze nel campionato spagnolo , divenuto il principale centro d'interesse per quanto riguarda il calcio. In questa sede vogliamo proporre soltanto alcuni dei grandi nomi dello spettacolo, del cinema, della musica e dello sport che hanno legato il proprio nome ad uno di questi fantastici club.

I tifosi Vip di Barcellona, Atlético e Real Madrid

Barcellona — La presenza di Messi non poteva non influire nel lungo processo di cui abbiamo scritto. L'attaccante argentino, da solo, ha mosso interi gruppi di tifosi, che soltanto per la sua presenza nel club catalano hanno iniziato a tifarlo come se fosse la squadra del cuore. Per fortuna dello stesso Barcellona, i tifosi - anche di "seconda" generazione - non hanno smesso di tenere al club nel momento in cui il loro dieci è volato a Parigi; preso da una gravissima crisi economica, il Barça è riuscito a racimolare alcune somme grazie soprattutto alle vendite delle maglie da gara. Sotto questo punto di vista ha senz'altro beneficiato del suo status, mai realmente abbassatosi nonostante dei risultati poco soddisfacenti.

È peraltro difficile capire chi abbia realmente a cuore il Barcellona, tra i Vip, dato che affermatosi come club più cool del mondo alcuni cantanti, attori, giocatori indossano la maglietta o visitano lo stadio anche semplicemente per passione verso il calcio. E non necessariamente per tifo.

Nel mondo dello sport il Barça affascina i piloti Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, ma c'è un legame molto più forte con i cestiti Kobe Bryant e Pau Gasol. Lo spagnolo, più che alla squadra di calcio, è fortemente legato proprio all'ambiente Barcellona. Il centro ha infatti iniziato la sua carriera nel 1999 con la maglia Blaugrana, e l'ha vestita per i due anni successivi. Il suo talento è stato notato subito oltreoceano, ed infatti dal 2001 e fino al 2019 ha fatto parte di diverse squadre tra cui Milwaukee Bucks, Chicago Bulls e San Antonio Spurs. Ma è con i Los Angeles Lakers, insieme a Kobe, che ha scritto meravigliose pagine di storia con i titoli vinti nel 2009 e nel 2010. Soltanto nel 2021 è tornato a vestire la casacca del Barça, probabilmente per chiudere la sua splendida carriera proprio dove l'aveva iniziata.

Bryant, invece, ha respirato l'aria del campo nel 2015, quando il Barcellona si trovava a Los Angeles per un tour di preparazione al prossimo campionato. E lo statunitense, grande fan del club, ne ha approfittato per salutare la squadra mentre si allenava in vista della partita contro i LA Galaxy.

Nel mondo dello spettacolo e della musica, invece, tifano Barcellona Lady Gaga, Shakira (almeno durante la relazione con Gerard Piqué), Snoop Dogg e l'attrice Jenna Ortega.

Atlético Madrid — La Madrid calcistica, sia sponda bianca che rossa-bianca, non poteva non avere nomi reali tra i suoi più grandi sostenitori. Juan Carlos, ad esempio, è un grande tifoso del Real Madrid, mentre suo figlio Felipe è un fervido supporter dell'Atlético. In generale l'attuale Re di Spagna è un grande amante di cose "normali": segue il calcio, ama il kebab, ed è un grande appassionato di sport. Oltre alla vecchia sfera di cuoio Felipe coltiva anche altri interessi. Nel 1992, ad esempio, ha partecipato alle Olimpiadi di Barcellona come membro dell'equipaggio di vela nella categoria Soling.

Tra gli sportivi, invece, sosterrà la squadra di Simeone questo sabato contro il Barça l'ex pugile Javier Castillejo, nato nel quartiere di Vallecas nel 1968, e Joe Harris, ex cestista Nba. L'americano ha visitato qualche anno fa il centro sportivo dell'Atlético, scattando foto con tutti e rendendo felice soprattutto il francese Antoine Griezmann, grande appassionato di basket.

L'ultimo nome di questa lista è l'attore Javier Bardem, nato a Las Palmas de Gran Canaria nel 1969. I più lo conosceranno per aver recitato nel live action de La Sirenetta e in Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar. Bardem è anche il compagno di Penelope Cruz che, a differenza sua, è una grande fan del Real Madrid.

Real Madrid — Il Real Madrid è una delle squadre più vincenti della storia del calcio. In Europa nessuno ha vinto tante Champions League quanto il Real e la sfilza di campioni che hanno indossato questa maglia non ha fatto altro che attirare sempre più tifosi.

I nomi più importanti legati al Real Madrid in ambito sportivo sono Joel Embiid e Luka Dončić. Lo sloveno, come Gasol, tiene particolarmente soprattutto all'ambiente Blancos, dato che ha vestito - e vinto - con quei colori prima di volare negli Stati Uniti. Il centro dei Philadelphia 76ers invece è un grandissimo fan di Cristiano Ronaldo, e probabilmente ha sposato la causa Real proprio per via sua. Il trasferimento del portoghese alla Juventus, però, non ha inciso sulla sua fede calcistica, dato che rivelò ai canali ufficiali della squadra di Madrid che il suo cuore avrebbe sempre battuto per il Real Madrid.

Quanto alla Famiglia Reale, Juan Carlos è un grande tifoso delle Merengues. Florentino Pérez raccontò anni fa che il Re lo telefonò espressamente per complimentarsi con Cristiano Ronaldo, autore di una straordinaria rovesciata in Champions League contro la Juventus. Carlos è stato anche immortalato mentre accarezzava la Coppa dalle Grandi Orecchie nel 2018, durante la finale tra Real Madrid e Liverpool allo stadio Olimpico di Kiev.