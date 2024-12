Barcellona-Atlético Madrid: dove vedere la partita, orario e probabili formazioni

Atlético Madrid e Barcellona si sfidano per la vetta della classifica: ecco dove seguire il match.

Lorenzo Maria Napolitano 20 dicembre - 14:17

Domani alle 21 scenderanno in campo Barcellona e Atlético Madrid, due delle squadre più forti d'Europa al momento, nonostante una serie di risultati poco soddisfacenti ottenuti recentemente dalla squadra di Flick. L'appuntamento è allo stadio Lluís Companys di Montjuïc, dove la squadra di Simeone non ha mai vinto. In realtà, l'Altético non porta a casa tre punti dalla trasferta di Barcellona addirittura dalla stagione 2005/2006; in quell'occasione a prendersi la scena fu Fernando Torres, che con una doppietta contribuì significativamente alla vittoria dei Colchoneros per 3-1. L'altra rete degli ospiti fu realizzata da Maxi Rodríguez, mentre per i catalani s'iscrisse al tabellino dei marcatori Larsson.

Quella fu una delle poche sconfitte che incassò il Barcellona nel corso della stagione, ma rappresentò un piccolo momento di gloria per l'Atlético Madrid, che non si rese assolutamente protagonista in positivo quell'anno: chiuse, infatti, soltanto al decimo posto. La squadra di Rijkaard, invece, vinse il campionato con ben dodici punti di distacco dal Real Madrid, secondo. Lo scenario attuale, però, è ben diverso.

L'Atlético Madrid sarà senz'altro uno degli attori principali di questa stagione, alla luce non solo degli ottimi risultati che sta raggiungendo ma anche della formazione molto competitiva di cui Simeone può godere. Negli ultimi due anni, infatti, c'è stato un grande restyling nella sponda bianco-rossa di Madrid: sono stati tagliati diversi rami sacchi tra cui Cunha, Felix, Kondogbia, Soyüncü, e al loro posto sono arrivati calciatori molto più affini con l'animo e lo spirito del Cholo.

Dove vedere Barcellona-Atlético Madrid — Sabato sera se volete riscaldarvi con una delle partite più attese e sentite dell'anno potrete sintonizzarvi su Dazn, che trasmetterà il match in esclusiva. Per vedere il match in tv bisognerà scaricare l'app di Dazn su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Tim Vision Box.

Le probabili formazioni — Diversi dubbi sul Barcellona, che dovrà scendere in campo senza Lamine Yamal in uno dei match più delicati della stagione. L'Atlético Madrid, infatti, dopo aver inanellato una serie di vittorie in campionato, e consequenzialmente alle diverse sconfitte del Barcellona, è arrivato lì in cima alla classifica, ad un solo punto dai catalani. Una vittoria, quindi, farebbe perdere il primato alla squadra di Flick. Per quanto riguarda la formazione di Simeone, invece, alla luce dello straordinario momento di forma che sta attraversando, non dovrebbero esserci particolari dubbi. L'allenatore argentino presumibilmente si affiderà agli stessi uomini che sono scesi in campo negli ultimi appuntamenti.

BARCELLONA (4-3-3): Inaki Pena; Koundé, Cubarsì, I. Martinez, Baldé; Gavi, Casadò, Pedri; Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha. All. Flick

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Gimenez, Leglet, Galan; G. Simeone, De Paul, Barrios, Samuel Lino; Griezmann, Alvarez. All. D. Simeone

