Il Barcellona ha perso? Rudiger se la ride di brutto, il video è virale

Ci ha pensato il Barcellona a regalare sorrisoni ad Antonio Rudiger dopo il pareggio per 3-3 del suo Real Madrid nel derby madrileno con il Rayo Vallecano. Il ko dei blaugrana in casa con il Leganés ha fatto esultare di gioia l'ex Roma

Il pareggio al Estadio de Vallecas avrebbe potuto rallentare la rincorsa del Real di Carlo Ancelotti al primo posto in Liga, occupato dal Barcellona. Ma i blaugrana di Hans-Dieter Flick non ne hanno minimamente approfittato e hanno addirittura ceduto in casa contro il Leganés (0-1, gol del capitano dei Pepineros, Sergio González). Rudiger, presente domenica sera ad un evento Red Bull, non appena ha scoperto il risultato del Barcellona non si è potuto trattenere dalle risate. (Fonte Video Account X FERAS)