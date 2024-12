Mondi a confronto, Barcellona-Atlético Madrid: sfida per lo scettro de LaLiga

Barcellona e Atlético Madrid sarà di nuovo una sfida decisiva per le sorti del campionato spagnolo.

Lorenzo Maria Napolitano 17 dicembre - 11:54

Barcellona e Atlético Madrid rappresentano più di due squadre di calcio: sono espressione di città diverse, filosofie agli antipodi, sono due modi diversi di intendere il mondo. Il Barça è il simbolo di una Catalogna che cerca sempre di affermare la propria identità contro il potere centrale spagnolo, mentre i Colchoneros rappresentano l'orgoglio di una Madrid non operaia, come direbbero alcuni, ma sicuramente contrapposta alla grandeur del Real. La squadra di Diego Simeone oggi è sinonimo di resistenza, sacrificio, ma anche pragmatismo: tutto ciò che è servito nel corso degli ultimi decenni per tenere testa alle squadre più glamour del mondo.

Non è mai stato scontato, infatti, giocare alla pari con i team di extraterrestri che mettevano su Barcellona e Real Madrid, ma l'Atlético c'è sempre riuscito, togliendosi anche diverse soddisfazioni nel corso degli ultimi anni. Tra l'altro, il Cholo ci sta riuscendo ancora una volta quest'anno, e sabato sarà ospite dei Blaugrana allo Stadio di Montjuïc. Se il match non deciderà il favorito per la vittoria de LaLiga, quantomeno si saprà chi è più pronto per diventarlo. L'appuntamento è alle 21: non per il collegamento, ma con la storia.

Non ci sarà più la magia di Messi e Neymar o la cattiveria agonistica di Godín e Diego Costa, ma Barcellona-Atlético resta sempre una grande antitesi tra poesia Blaugrana e la prosa Colchonera, E questi club, seppur in modo diverso, hanno profondamente segnato la storia recente del calcio spagnolo ed europeo, attraverso match che sembravano seguire un copione degno dei migliori registi hollywoodiani.

Le sorprendenti vittorie dell'Atlético — Rivali non nel cuore, ma nel destino. In questa chiave si potrebbe racchiudere l'essenza del rapporto tra il Barcellona e l'Atlético Madrid. Non c'è odio, non ci sono tensioni: la rivalità tra queste due squadre nasce e cresce esclusivamente sul campo, nelle battaglie sportive che hanno deciso campionati e intere stagioni.

Non potrebbe, difatti, non esserci astio da parte dei support catalani verso i Colchoneros, colpevoli di aver strappato lo scettro di campioni di Spagna dalle loro stesse mani, e in casa loro per giunta, al termine della stagione 2013/2014. Quell'anno, tra l'altro, contribuì a rendere la squadra di Simeone una vera e propria corazzata l'ex David Villa, che decise di sospendere anche solo per un anno il dominio della precedente squadra.

Non solo in Liga, un altro boccone amaro il Barcellona lo ha mandato giù nella Champions League dello stesso anno. Atlético e Barça, superata la fase ai gironi, affrontarono rispettivamente Milan e Manchester City, uscendone vincitori. Ai quarti di finale i due club spagnoli s'incrociarono ed i Colchoneros riuscirono a non perdere mai nel doppio confronto, conquistando un pareggio ed una vittoria per un complessivo di 2-1. La formazione di Simeone, quell'anno, si fermò soltanto nella finale di Lisbona, quando si ritrovò davanti il Real Madrid.

Niente di particolarmente diverso cambiò nell'edizione di due anni dopo. Il Barcellona, ai quarti, venne eliminato dall'Atlético, che finalmente sembrava pronto per mettere le mani sull'agognato successo europeo. A sgretolare i piani e le ambizioni di Griezmann e compagni ci pensò nuovamente il Real, stavolta allenato da Zidane e non da Ancelotti, in un match che terminò ai calci di rigore. I sogni della formazione di Simeone diventarono incubi quando Juanfran, unico dell'Atlético a sbagliare dagli undici metri, consegnò a Cristiano Ronaldo il rigore decisivo per le sorti del match. Come al solito, il bionico di Madeira fu impeccabile.

I costanti successi del Barcellona — Le vittorie dell'Atlético sono cariche di vittorie alla luce del dominio del Barcellona e del Real nel nuovo millennio. In Liga, ad esempio, il trionfo della formazione di Simeone nel 2014 ha interrotto un duopolio che andava avanti da quasi dieci anni. Anche l'ultima vittoria nel segno di Luis Suárez, peraltro, ha rappresentato una pausa dai costanti successi delle solite due squadre.

Complessivamente, poi, il Barcellona vanta più successi: in 242 partite giocate, i catalani hanno ottenuto 110 vittorie, perdendo soltanto 76 volte. Tra tutti questi match si raccontano anche partite a senso unico da parte del Barça: tra il 2007 ed il 2009 i tabellini hanno registrato un 0-6 al Vicente Calderón ed un 6-1 al Camp Nou. In periodi più recente, l'Atlético è rimasto a bocca a asciutta per ben otto incontri di fila tra il 2015 e il 2016.

La squadra di Simeone ha raggiunto diversi successi soprattutto negli ultimi anni mentre il Barcellona era in piena crisi, sia economica che sportiva. Il club catalano, salutato Lionel Messi, ha fatto fatica a riprendersi ed affermarsi come club più forte di Spagna. Adesso, però, grazie a Flick sembra tornata la magia e LaLiga non è mai stata così viva e imprevedibile.

Lo scenario attuale — Analizzando l'attuale momento di forma è proprio l'Atlético Madrid la squadra più forte. È reduce da cinque vittorie di fila, striscia che l'ha portato a sedere allo stesso tavolo di Barcellona e Real per quanto riguarda le chance di vittoria nel campionato spagnolo. La classifica pone sullo stesso blocco la formazione di Flick e il team di Simeone, e un gradino appena sotto i Galacticos di Carlo Ancelotti, che pochi giorni fa hanno pareggiato contro il Rayo Vallecano.

Nonostante un inizio di stagione strepitoso da parte del Barcellona, le ultime uscite non sono state parecchio fortunate: ha per esempio perso per la prima volta nella sua storia in casa contro il Las Palmas, non è riuscito a segnare neanche una rete contro il Leganés; addirittura nelle ultime cinque partite ha raccolto soltanto cinque punti. Questo brusco rallentamento ha portato inevitabilmente i due club di Madrid ad avvicinarsi, e adesso gli scenari sono imprevedibili.

Chi, tra i tre colossi di Spagna, riuscirà a vincere LaLiga?

