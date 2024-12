Basta una rete di Alexander Sorloth all'Atletico Madrid per portarsi a casa il ventunesimo degli ultimi 26 incontri con il Getafe. Il derby è sempre più Rojiblancos, e grazie al successo appena maturato al Metropolitano la squadra di Diego Simeone supera i rivali del Real, fermati ieri sul 3-3 dal Rayo Vallecano. L'Atleti raggiunge così momentaneamente il Barcellona al primo posto nella classifica della Liga , in attesa della partita dei blaugrana contro il Leganes. Le nostre pagelle del derbi madrileno.

Galan 6 : si fa vedere in maniera interessante in avanti, ma concede qualcosa difensivamente.

Simeone 6,5 : si dimostra fin dai primi minuti uno dei più in palla dell'Atletico, combina in maniera interessante con Marcos Llorente ( dal 55' Angel Correa 5,5 : un paio di spunti interessanti, poi spreca malamente una ghiotta opportunità nel finale).

Griezmann 5,5 : da uno come lui ci si aspetta di più, e invece la sua partita è molto in ombra: questa volta non lascia il segno ( dal 63' Koke 6 : entra e mette esperienza al servizio dei suoi compagni, regala un paio di giocate di gran classe).

Nyom 6 : in affanno in avvio di partita sulle fiammate di Samuel Lino, ma con il passare del tempo gli prende le misure e se la cava discretamente.

Duarte 5 : si lascia scappare alle sue spalle Sorloth in occasione dell'1-0, in generale un po' impreciso.

Yellu Santiago 6,5: decisivo nell'intervento in scivolata che, allo scadere del primo tempo, ferma la corsa di Samuel Lino in campo aperto (dal 55' Sola 5,5: prima in mezzo al campo, poi sulla fascia, non si nota).