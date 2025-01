Athletic Club e Barcellona si sfideranno in semifinale di Supercoppa di Spagna: ecco dove vedere il match in diretta tv

Sergio Pace Redattore 7 gennaio 2025 (modifica il 7 gennaio 2025 | 18:23)

Il match tra Athletic Club e Barcellona darà il via alla Final Four della Supercoppa di Spagna 2025 in Arabia Saudita. La sfida tra la formazione basca di Ernesto Valverde e i blaugrana di Hans-Dieter Flick si disputerà mercoledì 8 gennaio 2025 al 'King Abdullah Sports City' di Jeddah alle 20:00 ore italiane.

Il nuovo format della Supercoppa di Spagna, che prevede semifinali e finale, è giunto ormai alla sesta edizione. A partecipare alla competizione saranno la vincitrice della Liga (Real Madrid), la squadra vincitrice della Coppa del Re 2023/2024 (Athletic Club), nonché la seconda classificata in campionato (Barcellona) e la finalista dell'ultima Coppa del Re (Maiorca).

Giovedì 9 gennaio sarà dunque in programma l'altra semifinale, quella tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Maiorca di Jagoba Arrasate (fischio d'inizio alle 20:00 ore italiane al King Abdullah Sports City di Jeddah). Partite in gara secca. Se il risultato di parità dovesse persistere al termine dei tempi regolamentari, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La finale della Supercoppa di Spagna è in programma domenica 12 gennaio alle 20:00 ore italiane.

Athletic-Barcellona, dove vedere la partita in diretta TV e streaming — Athletic Club-Barcellona, match valevole per la semifinale di Supercoppa di Spagna, sarà trasmessa gratis e in chiaro sulle emittenti del gruppo Mediapason. Qui nel dettaglio le emittenti:

Lombardia – Canale 10 (Telelombardia)

Piemonte – Canale 12

Veneto – Canale 15

Trentino Alto Adige – Canale 13

Friuli Venezia Giulia – Canale 13

Emilia Romagna – Canale 12

Toscana – Canale 17

Marche – Canale 15

Abruzzo – Canale 78

Lazio – Canale 84

Campania – Canale 12

Puglia – Canale 84

Calabria – Canale 84

Sicilia – Canale 15

Il match sarà visibile anche in diretta streaming su Cronache di Spogliatoio. Il brand di informazione calcistica ha infatti acquisito i diritti di tutta la Supercoppa di Spagna 2025. Dunque per vedere in tv Athletic Club-Barcellona, prima semifinale della Supercoppa di Spagna, basterà scaricare scaricare l'app di YouTube su un televisore compatibile e accedere alla pagina ufficiale di Cronache di Spogliatoio.