A partecipare sono la vincente della Liga 2023/2024, ovvero il Real Madrid, la vincente della Coppa del Re - l'Athletic Club, la seconda classificata ne La Liga 2023/2024 (il Barcellona) e la seconda finalista della Coppa del Re, il Maiorca. Athletic Club e Barcellona si sfideranno in partita secca. Al termine dei tempi regolamentari, nel caso in cui il risultato di parità dovesse persistere, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore per decretare la prima finalista della Supercoppa. La finale è in programma domenica 12 gennaio alle 20:00 ore italiane.