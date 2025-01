Neymar rivela il retroscena su Mbappé: “Era geloso di Messi”

Neymar svela i retroscena sul PSG: "Quando è arrivato Messi, Mbappè è diventato un po’ geloso. Non mi voleva condividere con nessuno"

Nancy Gonzalez Ruiz 17 gennaio 2025 (modifica il 17 gennaio 2025 | 10:59)

Nel corso di un'intervista rilasciata durante un podcast ospitato dall'ex attaccante brasiliano Romário, Neymar ha offerto uno spaccato inedito e sincero sui problemi che hanno caratterizzato la convivenza tra lui, Kylian Mbappé e Lionel Messi durante il loro periodo al Paris Saint-Germain. L'attaccante brasiliano, ora in forza al club saudita Al-Hilal, non ha risparmiato dettagli, attribuendo il fallimento del trio a dinamiche interne legate a conflitti di ego e mancanza di unità.

Il rapporto con Mbappé e l'arrivo di Messi Neymar ha ricordato come il suo rapporto con Mbappé fosse inizialmente molto positivo, quando il giovane talento francese approdò al PSG nel 2017. “All’inizio andavamo molto d’accordo”, ha dichiarato il brasiliano. “Era un ragazzo fondamentale per noi. Lo chiamavo ‘Goldie’ [ il ragazzo d’oro ndr]. Veniva a casa mia, uscivamo a cena insieme. Gli dicevo sempre che sarebbe diventato uno dei migliori e cercavo di aiutarlo in ogni modo possibile”.

Le dinamiche tra i due si sarebbero però complicate con l’arrivo di Messi nel 2021, un evento che, secondo Neymar, ha scatenato una sorta di rivalità non dichiarata.“Quando è arrivato Messi è diventato un po’ geloso”, ha detto O’Ney. “Non voleva condividere me con nessuno. Questo ha portato a litigi e a un cambiamento nel suo comportamento”.

Il suo legame con Messi Il rapporto tra Neymar e Messi, consolidato ai tempi del Barcellona, è stato descritto dal brasiliano come uno dei punti più solidi della sua carriera. “Con Messi c’era un’intesa speciale, costruita negli anni passati insieme al Barcellona”, ha spiegato. “La sua presenza al PSG era per me un ritorno alle origini. Però questo, evidentemente, ha creato tensioni con Mbappé”.

Il problema dell’ego nello spogliatoio Uno dei punti centrali dell’intervista è stata la riflessione di Neymar sulla natura collettiva del calcio e sull’importanza del lavoro di squadra. “In una squadra non giochi da solo”, ha detto l’ex numero 10 del PSG. “Puoi anche essere il migliore, ma hai bisogno di chi ti passa la palla. Se c’è troppo ego, tutto si complica. Nel nostro caso, l’ego di ognuno ha impedito che potessimo funzionare davvero come squadra”.

Neymar ha anche aggiunto un commento sul motivo per cui il PSG non è riuscito a conquistare la tanto desiderata Champions League, nonostante il roster di giocatori stellari: “Quando nessuno corre per l’altro e nessuno aiuta il compagno, è impossibile vincere. Questo è ciò che ci ha penalizzati nelle grandi partite”.

Il futuro incerto di O’Ney Pur essendo attualmente legato all’Al-Hilal, Neymar non ha infine escluso cambiamenti a breve termine nel suo futuro calcistico. “In sei mesi tutto può cambiare”, ha ammesso, mantenendo il mistero su un possibile ritorno in Brasile o un’esperienza negli Stati Uniti.