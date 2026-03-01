Capitano e leader tecnico dei mancuniani: il portoghese è a meno due assist dalla stella del club britannico

Samuele Amato Caporedattore 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 19:37)

Servirebbe trovare un nuovo insieme di parole per definire quanto il portoghese sia fondamentale per i Red Devils. Un capitano, un fantasista e un trascinatore. Bruno Fernandes è tutto questo e molto altro per il Manchester United. A dimostrarlo sono i numeri di questa stagione, che lo portano a rinnovare nuovi record: tra questi quello di David Beckham.

Nella storia dello United: Bruno Fernandes vuole il record di assist — Mancano dieci giornate alla fine della Premier League e per i mancuniani in rosso la stagione ha avuto una svolta. Un cambio di rotta che è arrivata con l'esonero di Ruben Amorim e l'arrivo di Michael Carrick in panchina. Ma il volto di questa rinascita è quello che in questi anni ha tenuto a galla proprio il Manchester United. Il capitano Bruno Fernandes ha deciso di essere la pietra angolare della ricostruzione dei Red Devils.

A prova di ciò è una stagione da leader assoluto, mostrando tutte le sue qualità tecniche. Un'annata in cui Bruno Fernandes spicca ancora per i passaggi vincenti: con l'assist arrivato nel 2 a 1 contro il Crystal Palace, il portoghese arriva a quota 13 assist in stagione. Una pennellata per il colpo di testa di Sesko che lo porta ad un passo dal primato di una leggenda dei diavoli di Manchester.

Il record in questione risale alla stagione 1999/2000, quando David Beckham ha messo a referto 15 assist con la maglia del Manchester United in Premier League. A meno dieci dalla fine del campionato, Bruno Fernandes ha solo due assist per eguagliare il record della leggenda dei Red Devils.

Un gol e un assist: solo due Red Devils meglio del portoghese — Man of the match della sfida contro il Crystal Palace, Bruno Fernandes ha raggiunto anche un altro primato personale, che lo pone sempre di più nella storia del club britannico. Infatti, il numero 8 del Man. United è il secondo giocatore ad aver segnato e fatto un assist nella stessa partita per la 18esima volta dal suo debutto in Premier League (febbraio 2020). Il primo - che detiene questo speciale record - è Momo Salah con 27 partite con gol più assist (nello stesso periodo di tempo).

Ma è anche un primato che porta il capitano nella ristretta élite del Manchester United. In questa speciale statistica, solo due giocatori nella storia dei Red Devils hanno fatto meglio di lui: il secondo è Ryan Giggs (con 22 partite con gol e assist); il primo della lista è Wayne Rooney a quota 35 partite. E se per il 31enne la storia a Manchester potrebbe continuare, questi numeri si aggiorneranno sicuramente.