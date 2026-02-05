Manchester United, Bruno Fernandes viaggia verso il record di Beckham

I Red Devils stanno vivendo un periodo di forma positivo dopo un inizio di stagione altalenante. Carrick ha ristabilito gli equilibri e Bruno Fernandes sembra sempre più vicino a raggiungere un record

Gianmarco Inguscio Collaboratore 5 febbraio - 10:31

A Manchester, sponda United, la cura Michael Carrick sta funzionando e lo si vede dai risultati: esordio con successo nel derby contro i cugini del City, seguito dalla vittoria sul campo dell'Arsenal e quella all'Old Trafford ai danni del Fulham. Dunque, il cambio di marcia dopo l'esonero dell'ex tecnico dello United Ruben Amorim, non è opinabile. Sono stati vittorie pesanti e determinanti anche per la classifica di Premier League che vede attualmente i Red Devils in quarta posizione con 41 punti a distanza ravvicinata - 6 punti - dal City che risiede in seconda posizione alle spalle dell'Arsenal ormai distante 6 lunghezze.

Alle spalle di Bruno Fernandes e compagni ci sono Liverpool e Chelsea che attendono un passo falso per insediare la zona Champions League. Intanto, questa posizione è occupata dalla formazione di Carrick che dal suo arrivo sembra aver ristabilito gli equilibri in campo e nello spogliatoio. Tuttavia, questa stagione non è rappresentata soltanto dal cambio in panchina, nonostante quest'ultimo avesse dato un'inerzia a dir poco fondamentale, ma anche da i numeri dei singoli. In particolare, proprio del capitano dello United. Bruno Fernandes infatti sarebbe ad un passo dal raggiungere David Beckham per un record che lo ha contraddistinto nella sua carriera in Inghilterra. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Manchester United, Bruno Fernandes vicino al record di Beckham — David Beckham ha totalizzato 13 assist nella stagione 1997-1998 e addirittura 15 nel campionato 1999-2000. Cosa centra questo Bruno Fernandes? Il talento portoghese è a distanza ravvicinata da questi numeri, infatti, ha collezionato 5 assist nelle ultime quattro partite, ma ciò che drizza gli occhi è il numero complessivo di forniture in campionato: 12 dall'inizio della stagione fino a questo momento. Il campionato è ancora lungo e Fernandes avrà tempo e modo di raggiungere il record del talento inglese. Tuttavia, il centrocampista ha realizzato anche 5 marcature confermando, un feeling speciale con la porta avversaria.

Bruno Fernandes sembra essere tornato al centro del progetto United da quando in panchina siede Carrick. Lo stesso calciatore aveva annunciato di essersi sentito messo da parte dai vertici del club che, durante la sessione di calciomercato invernale, stavano valutando un'offerta dalla Saudi Pro League, con mittente l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Adesso, però, il numero 8 è nuovamente protagonista della maglia dei Red Devils e con il record nel mirino, continuerà a far parlare il campo.

Le parole di Carrick nei confronti del centrocampista — "È un giocatore che ama mettersi in gioco. È costante nelle prestazioni e nel rendimento. Bruno è stato fantastico da quando sono qui ed è stato così anche in precedenza, negli anni vissuti qui a Manchester". Queste le parole, secondo quanto riportato da TalkSPORT, del tecnico Michael Carrick sulle prestazioni di Bruno Fernandes, che risuonano come una dimostrazione di fiducia e stima totale nei confronti di un calciatore che, da sette stagioni, rappresenta uno dei pilastri del Manchester United.