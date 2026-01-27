Il danese ha riportato uno strappo al bicipite femorale e salterà le prossime 10 partite. Tornerà ad aprile

Mattia Celio Redattore 27 gennaio - 18:27

Proprio nel momento migliore della stagione il Manchester United deve fare i conti con una perdita pesante. Patrick Dorgu dovrà stare fuori per almeno due mesi. Il danese, protagonista nelle ultime settimane con i Red Devils, si era infortunato al bicipite femorale nel corso della partita contro l'Arsenal. Un brutto colpo per Michael Carrick che fino ad aprile dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori.

Manchester United, tegola Dorgu: il danese fuori 10 settimane — Brutte notizie dall'infermeria per il Manchester United. Patrick Dorgudovrà stare ai box per due mesi. Il difensore aveva accusato un fastidio al bicipite femorale durante la partita di domenica contro l'Arsenal, vinta 3-2 dai Red Devils e nella quale il danese ha trovato la rete del momentaneo 2-1 con un sinistro da fuori. Visibilmente dolorante, Carrick lo ha sostituito con Benjamin Sesko.

All'inizio il neo tecnico dello United non mostrava grande preoccupazione per le condizioni del classe 2004 ma una risonanza magnetica effettuata lunedì ha apparentemente evidenziato uno strappo. Il 21 enne dovrà dunque saltare diverse partite tra cui quelle contro Newcastle, Everton e Tottenham. Acquistato dal Lecce lo scorso gennaio per 30 milioni più bonus, l'esterno sinistro, dopo un periodo difficile, si sta dimostrando un grande affare nonché volto di una squadra che dal cambio panchina ha saputo vincere sia contro il Manchester City che contro l'Arsenal.

Nelle ultime 7 partite, inoltre, l'ex salentino ha realizzato 3 reti e 2 assist. Adesso Carrick dovrà studiare nuove soluzioni e cercare di dare continuità ai due grandi risultati ottenuti che in punta di piedi stanno portando il Manchester United in lotta per un posto nella prossima Champions League. Nel frattempo, Dorgu dovrà stare fermo a guardare.