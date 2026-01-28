Per i Red Devils, la Champions ora è più vicina. Dopo aver battuto le prime due della classe, il quarto posto non è più un’utopia

Vincenzo Di Chio 28 gennaio - 10:01

Il “neo” tecnico dei Red Devils ha conquistato sei punti nelle ultime due partite di Premier League, battendo rispettivamenteManchester City e Arsenal, le prime due della classe. I tifosi tornano a sorridere e a sognare un piazzamento tra le prime quattro.

Conferma meritata — Due vittorie in altrettante uscite: chiamato a salvare la stagione dei Diavoli Rossi, Michael Carrick sembra aver già convinto tutti in vista di una possibile conferma anche per la prossima stagione. Dopo aver stradominato il derby contro il City, la squadra guidata dal tecnico inglese ha avuto la meglio anche sui Gunners.

Una partita caratterizzata dalla mentalità vincente trasmessa dall’allenatore: è proprio questa, secondo molti tifosi, la vera svolta. I Red Devils, infatti, nonostante lo svantaggio iniziale, non si sono disuniti — cosa che accadeva spesso in precedenza — riuscendo a ribaltare l’incontro. Il gol della vittoria all’88’, arrivato dopo il momentaneo pareggio dell’Arsenal, dimostra l’attitudine di Carrick a non mollare di un centimetro.

Tutti pazzi per Carrick — Se da una parte c’è ancora qualche ex giocatore restio alla conferma di Carrick (vedi Keane e Neville, secondo i quali servirebbe un allenatore più esperto), dall’altra ci sono tifoseria e dirigenza, che hanno individuato in lui l’uomo giusto per tornare a competere ai massimi livelli.

Anche molti giocatori hanno accolto positivamente l’arrivo del nuovo allenatore, in particolare Maguire, che si è detto felice ed entusiasta di essere guidato da una ex leggenda del Manchester United. Non c’è dubbio che l’arrivo del mister abbia cambiato radicalmente la squadra, sia a livello di risultati sia sotto il profilo mentale, aspetto che al suo predecessore, Ruben Amorim, non era riuscito a incidere.

Solo un mese fa, in pochi avrebbero scelto Carrick come prossimo allenatore dello United: i rumors parlavano infatti di altri profili, come De Zerbi (attuale tecnico del Marsiglia) o Glasner (allenatore del Crystal Palace). Oggi, però, cresce il fronte di chi vorrebbe la conferma dell’ex centrocampista sulla panchina. Nulla è scritto, nulla è confermato, ma i numeri iniziano a pesare: resta da capire se i Red Devils continueranno a sorprendere o se si sia trattato solo di una reazione d’orgoglio. Di certo, Carrick ha dimostrato che questa squadra può ancora dire la sua.