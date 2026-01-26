Il Manchester United sorprende tutti vincendo in casa dell’Arsenal, ma Roy Keane spegne l’euforia: secondo l’ex capitano, Michael Carrick non è l’uomo giusto per guidare i Red Devils nel lungo periodo

Silvia Cannas Simontacchi 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 14:32)

Con grande sorpresa di tutti, il Manchester Unitedha strappato una vittoria per 2-3 in casa dell'Arsenal, riaccendendo le speranze su una stagione che si prevedeva già fallimentare. Quello contro i Gunners è il secondo risultato consecutivo di fila firmato Michael Carrick, insediatosi sulla panchina dei Red Devils da appena una decina di giorni, e segue un esordio con il botto: i prestigiosi tre punti nel derby contro i cugini del City. Tutti contenti, quindi?

Non proprio: a mettere acqua sul fuoco di entusiasmi - a suo parere - ancora troppo facili, ci ha pensato Roy Keane. Che, ai microfoni di Sky Sport, ha "rimandato" il nuovo tecnico a data da destinarsi. Il suo verdetto? Carrick non sarebbe abbastanza per la squadra.

Keane gela l'entusiasmo: "Carrick non è abbastanza per il Manchester United" L'ex leggenda del club, volto del calcio inglese anni Novanta, ben noto già all'epoca per i suoi sguardi truci e i modi burberi, non è mai stato il tipo che usa mezzi termini. E, a proposito del nuovo allenatore dello United e del suo operato, non ha certo speso parole di miele: "La squadra ha ritrovato la sua spavalderia, e ha portato a casa due grandi vittorie. Però, tutti sono capaci di vincere due partite".

Quindi, il gallese ha rincarato la dose: "Il Manchester United può anche vincere tutte le partite fino alla fine della stagione ma non confermerei Carrick. Non sarebbe comunque abbastanza per convincermi che sia l'uomo giusto per questo incarico. Proprio no". Perché una stroncatura così netta? Keane l'ha giustificata così: "Allo United serve un allenatore più grande, un allenatore migliore. Bisogna considerare che parliamo di un grande club, che nei prossimi anni dovrà affrontare certe sfide. Ai Devils serve un mister capace di portarli a vincere il campionato".

Nel frattempo, però, il tecnico classe 1981 sembra essere riuscito a dare una scossa alla squadra, e con il tempo potrebbe riuscire a convincere persino il "più cattivo" degli ex capitani. Forse.