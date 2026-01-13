derbyderbyderby calcio estero Ufficiale – Manchester United, l’ex Michael Carrick è il nuovo allenatore dei Red Devils

L’ex stella dei Red Devils torna sulla panchina del Manchester dopo la breve esperienza del 2021
Michael Carrick è il nuovo allenatore del Manchester United, almeno fino a fine stagione. I Red Devils hanno sciolto ogni dubbio e hanno scelto di affidare le redini della prima squadra a un nome relativamente nuovo. Infatti, già nel 2021, Carrick aveva assunto il ruolo di tecnico ad interim, conquistando il rispetto dell’ambiente per la sua calma e la sua visione tattica.

