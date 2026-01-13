Michael Carrick è il nuovo allenatore del Manchester United, almeno fino a fine stagione. I Red Devils hanno sciolto ogni dubbio e hanno scelto di affidare le redini della prima squadra a un nome relativamente nuovo. Infatti, già nel 2021, Carrick aveva assunto il ruolo di tecnico ad interim, conquistando il rispetto dell’ambiente per la sua calma e la sua visione tattica.
derbyderbyderby calcio estero Ufficiale – Manchester United, l’ex Michael Carrick è il nuovo allenatore dei Red Devils
nuovo allenatore
Ufficiale – Manchester United, l’ex Michael Carrick è il nuovo allenatore dei Red Devils
L’ex stella dei Red Devils torna sulla panchina del Manchester dopo la breve esperienza del 2021
Vuoi vedere in streaming gratis il meglio dei campionati europei e tanti eventi sportivi? Basterà cliccare qui, registrarsi su Sisal e effettuare un deposito minimo di 10 euro
© RIPRODUZIONE RISERVATA