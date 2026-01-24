Il 23º turno riserva un big match affascinante. Si sfidano i Gunners e Red Devils: chi la spunterà?

Domenico Ciccarelli Redattore 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 14:02)

In questo weekend la Premier League, tra le tante sfide, regala un duello affascinante nonché storico: all’Emirates Stadium si danno battaglia l’Arsenal di Mikel Arteta, che vorrà e sicuramente consolidare il primo posto, e il Manchester United del subentrante Michael Carrick, che deve reggere per tenere vive le speranze europee.

Arsenal-Manchester United: come arrivano i due club al big match — Una vera e propria macchina da guerra è in questo momento l’Arsenal: i Gunners, dopo 22 giornate, si trovano al primo posto con 50 punti collezionati, e un bel +7 dalla seconda classificata, Manchester City. Gli uomini di Mikel Arteta, con la recente vittoria a Milano con l’Inter, hanno consolidato anche il primato in UEFA Champions League. Attualmente si può dire che è la squadra più in forma d’Europa, e sicuramente cercherà di ottenere altri tre punti fondamentali contro il Manchester United.

Riguardo, invece, ai Red Devils, dopo l’esonero di Ruben Amorim sembra essere ritornato leggermente il sereno. Anzi, la vittoria nella giornata precedente nel derby contro il Manchester City ha dato sicuramente una carica di adrenalina. Affrontare l’Arsenal in questo periodo non è affatto semplice ma il Manchester United tenterà di dire la propria.

Arsenal-Manchester United: le probabili formazioni — L’Arsenal dovrà fare a meno di Hincapiè e Calafiori, quindi Arteta con ogni probabilità dovrebbe inserire sia Saliba che Gabriel. In attacco per i Gunners è pronto dal 1’ Viktor Gyokeres. Anche il Manchester United è alle prese con qualche infortunio: out a De Ligt e Zirkzee. Michael Carrick potrebbe dare fiducia a Koobie Mainoo per la linea mediana.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Rice, Zubimendi; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres. Allenatore: Mikel Arteta

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo. Allenatore: Michael Carrick

Il pronostico — In favore del pronostico pende abbondantemente dal lato dei padroni di casa: il successo all’Emirates Stadium per l’Arsenal è quotato a 1.45. Il pareggio, invece, per i bookmakers, è a quota 4.00. L’eventuale vittoria da parte del Manchester United è data a 5.70. Il risultato sembra essere scontato ma la gara potrebbe riservare qualche sorpresa. È consigliabile azzardare con una bella X.