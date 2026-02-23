Il capitano dei mancuniani in rosso è sempre più la certezza su cui basare il futuro del club: con Carrick, il trequartista ha più compiti offensivi e li sta amministrando alla grande

Pietro Rusconi Redattore 23 febbraio - 19:30

Nessuno se lo sarebbe aspettato eppure ecco che il Manchester United è tornato ad essere in piena lotta per la Champions League. A volte basta davvero modificare un piccolo elemento della micro-storia per cambiare radicalmente la Storia. Così si è invertita completamente la traiettoria discendente intrapresa dai red devils durante la prima parte della stagione. Con l'esonero dell'eletto Ruben Amorim in favore del beniamino di casa Michael Carrick, lo United ha ripreso a volare. Nella serata di oggi, il Manchester sarà impegnato contro l'ostico Everton in una gara fondamentale per proseguire la striscia di risultati utili e confermarsi nei primi 5 posti della classifica.Tra gli accorgimenti proposti dall'allenatore inglese, risalta su tutti il sistema tattico utilizzato. Il 4-2-3-1 di Carrick ha fruttato 4 vittorie (tra cui Arsenal e City) e 1 pareggio. Di importanza chiave all'interno modulo è il capitano Bruno Fernandes che, in un centrocampo condiviso con Mainoo e Casemiro, sta viaggiando su numeri importanti.

Bruno Fernandes e la passione per gli assist — Il talentuoso trequartista portoghese, al suo settimo anno in maglia red devils, sta disputando una stagione da vero fuoriclasse. Sgravato dai pesi difensivi da Carrick, Bruno Fernandes è libero di poter creare e svariare in attacco (lavorando bene anche in fase di non possesso). Il capitano ha parlato bene del nuovo mister: "Penso che Michael sia arrivato con le giuste idee: dare ai giocatori la responsabilità, ma anche un po' di libertà per togliergliela in campo. È molto bravo con le parole. Dopo averlo già avuto come allenatore ero sicuro potesse diventare un grande manager e lo ha appena dimostrato. Speriamo di continuare ad aiutarlo".

Questa potenza creativa è esplicitata dai numeri raggiunti nell'attuale annata e soprattutto nelle ultime sfide. Negli ultimi 9 match in trasferta, Bruno ha messo lo zampino in ben dieci gol (2 reti e 8 assist). In stagione dunque sono 12 i passaggi decisivi ai compagni messi a segno dal trequartista (63 nella storia della PL). 8 di questi sono arrivati proprio in trasferta, un numero che nessuno è mai riuscito a replicare dai tempi della leggenda gallese Ryan Giggs nel 2001-2002. Inoltre, stasera, Bruno Fernandes avrà la possibilità proprio di superare il record personale di assist in Premier dell'ex ala del Manchester di Ferguson in un'annata (12). Mantenendo questo ritmo, il capitano sarà in grado anche di superare Beckham, il cui record con lo United ammonta a 15 stagionali.