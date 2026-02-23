Everton-Manchester United, dove vedere la partita in tv e streaming LIVE

La partita di questa sera tra le due squadre inglesi mette in palio punti importanti per la zona Europa: nel match d'andata i Toffees hanno vinto 0-1 all'Old Trafford grazie al gol di Dewsbury-Hall.

Jacopo del Monaco 23 febbraio - 13:40

Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quello tra l'Everton ed il Manchester United e, nel prossimo paragrafo, approfondiremo le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione del posticipo della ventisettesima giornata della Premier League. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 presso l'Hill Dickinson Stadium. Nel match d'andata disputato a novembre, i Toffees hanno vinto 0-1 all'Old Trafford grazie al gol di Dewsbury-Hall.

Per poter guardare le partite ed altre discipline sportive in maniera gratuita, ci sono tre tre alternative:

Everton-Manchester United, dove vedere la sfida — L'incontro di questa sera tra le due squadre della massima divisione inglese metterà in palio tre punti che possono essere importanti per la corsa ad un posto nella prossima edizione di una delle tre competizioni europee. La sfida di questa sera che metterà di fronte l'Everton ed il Manchester United si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione sul canale Sky Sport Uno, mentre in streaming sarà visibile su Sky Go e NOW TV.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Come arrivano i due club alla partita — In questo momento, l'Everton allenato dallo scozzese David Moyes si trova al nono posto in classifica avendo totalizzato 37 punti, gli stessi che ha il Fulham. Nelle ultime cinque giornate della massima competizione inglese i Toffees hanno ottenuto due vittorie vittorie in trasferta contro Aston Villa (0-1) ed i Cottagers (1-2) citati poco sopra, altrettanti pareggi per 1-1 contro Leeds United prima ed in seguito Brighton, mentre nello scorso turno ha perso 1-2 in casa contro il Bournemouth.

Il Manchester United guidato dall'ex centrocampista Michael Carrick, dal suo canto, occupa la nona posizione in classifica coi suoi 45 punti, gli stessi che ha il Chelsea. Dopo l'eliminazione dalla FA Cup per mano del Brighton (1-2), i Red Devils hanno messo tutte le loro forze sul campionato ottenendo ben quattro vittorie di fila contro contro il Manchester City (2-0) nel derby, a Londra contro l'Arsenal (2-3), tra le mura amiche contro Fulham (3-2) prima e Tottenham (2-0) poi, mentre nella scorsa giornata di Premier ha pareggiato 1-1 in casa del West Ham.

Probabili formazioni — Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con la formazione titolare, alla quale mancano soltanto l'infortunato Grealish e lo squalificato O'Brien. Per quanto riguarda i Red Devils, invece, l'unico indisponibile è l'ex Lecce Dorgu, mentre sono in dubbio Mount e de Ligt.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye; Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry. Allenatore: Moyes

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, B. Fernandes, Cunha; Mbeumo. Allenatore: Carrick