Everton, stagione finita per Grealish: operazione al piede e addio ai Mondiali

L'esterno inglese era diventato in poco tempo uno dei beniamini del pubblico
Federico Grimaldi
Federico Grimaldi

La stagione di Jack Grealish si è ufficialmente conclusa nel modo più amaro. L’attaccante dell’Everton ha confermato sui social di essersi sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema al piede rimediato a gennaio, mettendo fine alla sua annata in Premier League. Arrivato in prestito dal Manchester City, il trentenne è stato una delle rivelazioni della squadra di David Moyes, diventandone rapidamente il punto di riferimento offensivo grazie a due gol e sei assist. Le preoccupazioni espresse dall’allenatore si sono trasformate in realtà, con l’operazione che esclude anche una sua possibile convocazione nella nazionale inglese per i Mondiali. Grealish, però, guarda già avanti: "Tornerò più forte di prima", ha promesso ai tifosi.

Everton in ansia: le preoccupazioni di Moyes sull’infortunio di Grealish

L’assenza di Grealish rappresenta ora un problema concreto per l’Everton, che perde uno dei suoi uomini chiave nel momento più delicato della stagione. Da gennaio in poi, nonostante i primi segnali dell’infortunio, l’inglese aveva stretto i denti per restare a disposizione di Moyes, ma la frattura da stress al piede ha reso inevitabile il ricorso all’operazione. Una scelta condivisa con lo staff medico che guarda soprattutto al lungo periodo, ma che priva i Toffees di qualità, esperienza e imprevedibilità sulla trequarti.

Everton, stagione finita per Grealish: operazione al piede e addio ai Mondiali
BOURNEMOUTH, INGHILTERRA - 2 DICEMBRE: Jack Grealish dell'Everton festeggia il primo gol. Della sua squadra durante la partita di Premier League tra Bournemouth ed Everton al Vitality Stadium il 2 dicembre 2025 a Bournemouth, Inghilterra. (Foto di Alex Burstow/Getty Images)

Grealish si era imposto rapidamente come leader tecnico e carismatico, capace di accendere la manovra offensiva e trascinare il pubblico con giocate e personalità. Il suo stop costringerà ora Moyes a ridisegnare l’assetto offensivo, affidandosi a soluzioni interne e a una maggiore responsabilizzazione del collettivo. Intanto, dal ritiro post-operatorio, Grealish resta vicino alla squadra, deciso a sostenere i compagni fino al termine del campionato e a trasformare questa battuta d’arresto in un nuovo punto di partenza.

