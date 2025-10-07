La settima giornata di Premier League ci separa dalle due settimane più lunghe dell’anno, dove la pausa nazionali spezza il ritmo e interrompe i campionati. L'Arsenal di Arteta è la nuova capolista, il Liverpool scivola ancora all'ultimo respiro, questa volta contro il Chelsea di Maresca. Tottenham e Manchester City vincono di misura in trasferta rispettivamente contro Leeds e Brentford. Cade l'imbattibilità del Crystal Palace dopo 19 partite con Grealish che rovina la festa. Aston Villa e Newcastle scacciano via i brutti pensieri con due vittorie importanti. Il Nottingham Forest targato Postecoglou non trova pace, il West Ham naviga a vista nelle acque torbide della zona retrocessione.