LE CURIOSITA'

La settima giornata del maggiore campionato inglese regala grandi curiosità e separa dalle due settimane più lunghe dell’anno, dove la pausa Nazionali interrompe il ritmo stagionale.
La settima giornata di Premier League ci separa dalle due settimane più lunghe dell’anno, dove la pausa nazionali spezza il ritmo e interrompe i campionati. L'Arsenal di Arteta è la nuova capolista, il Liverpool scivola ancora all'ultimo respiro, questa volta contro il Chelsea di Maresca. Tottenham e Manchester City vincono di misura in trasferta rispettivamente contro Leeds e Brentford. Cade l'imbattibilità del Crystal Palace dopo 19 partite con Grealish che rovina la festa. Aston Villa e Newcastle scacciano via i brutti pensieri con due vittorie importanti. Il Nottingham Forest targato Postecoglou non trova pace, il West Ham naviga a vista nelle acque torbide della zona retrocessione.

