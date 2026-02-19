Cunha spende parole di grande stima per l’allenatore portoghese, sottolineando quanto il lavoro svolto in passato abbia inciso sui risultati positivi che oggi sta ottenendo il Manchester United.

Vincenzo Di Chio 19 febbraio - 17:35

La tempesta è ormai alle spalle per lo United, che ha trovato nuove motivazioni e maggiori serenità con il cambio in panchina. Nonostante le grandi polemiche nelle scorse settimane, l'attaccante Matheus Cunha ha difeso e rivolto numerosi complimenti all’ex tecnico del Manchester United, Rúben Amorim. Il brasiliano ha preso le difese dell’allenatore, esprimendo parole di grande riconoscimento per il lavoro svolto dal portoghese, in un momento in cui il club sta vivendo una fase positiva sotto la guida di Michael Carrick.

Cunha ringrazia Amorim: “Gran parte del successo è merito suo” — Arrivato al Manchester United dal Wolverhampton Wanderers per 75 milioni di euro — cifra corrispondente alla clausola rescissoria, attivata su richiesta dello stesso tecnico portoghese — Cunha ha parlato così del suo ex allenatore in un’intervista a DAZN: "Sono molto grato ad Amorim per tutto quello che ha fatto per noi e per i nostri colori. È molto facile, quando le cose vanno bene, incolpare il passato per ciò che non funzionava, pensando che prima ci fossero solo problemi. Ma è esattamente il contrario: Rúben è una persona fantastica e ci ha insegnato davvero tanto".

Il numero dieci brasiliano ha poi aggiunto: "Molti giocatori che oggi sono ai Red Devils sono arrivati grazie a lui. Per questo penso che ci sia molto del suo lavoro nei risultati che la squadra sta ottenendo in questo periodo". Parole al miele per l’allenatore che lo ha definitivamente consacrato a livello internazionale.

Pressione, aspettative e tattica: l’analisi di Cunha sulla gestione Amorim — Cunha ha inoltre ammesso che l’esigenza di ottenere risultati immediati ha finito per condizionare il lavoro del gruppo: "La pressione per raggiungere determinati obiettivi è stata così forte da sovrastare i concetti che l’allenatore voleva trasmetterci. Abbiamo dimenticato quanto fosse semplice il contesto generale, concentrandoci invece sugli aspetti negativi".

Secondo il brasiliano, questo è stato uno dei fattori che ha inciso maggiormente sull’andamento negativo del Manchester United durante la gestione Amorim, anche perché, dopo l’ottimo lavoro svolto allo Sporting CP, le aspettative erano altissime. Infine, il centrocampista ha ridimensionato il peso eccessivo attribuito ai sistemi tattici: "Credo che nel calcio il modulo conti relativamente. Attacchiamo in modi diversi e finiamo per difendere con l’assetto che tutti identificano come quello di Rúben Amorim". Finora, da quando è approdato al Manchester United, Cunha ha realizzato 6 gol in 25 partite, mettendo a referto anche 2 assist.