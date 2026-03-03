Il turno infrasettimanale di Premier League tra Aston Villa e Chelsea metto in palio punti pesantissimi per la zona Europa: la formazione di Unai Emery vuole sfruttare il fattore Villa Park per rintronare in carreggiata, mentre gli uomini di Liam Rosenoir devono imporsi per non allontanarsi dai vertici della classifica. Momentaneamente i Blues sono alla 6ª posizione con 45 punti; i padroni di casa, invece, si trovano quarti a 51 punti.
LA SFIDA
Aston Villa-Chelsea: dove vedere il turno infrasettimanale di Premier League
Dove vedere Aston Villa-Chelsea in diretta TV e streaming gratis—
La sfida tra Aston Villa-Chelsea, che andrà in scena mercoledì 4 marzo presso il Villa Park alle 20:30, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go, per gli abbonati. Il duello tra i Villans e i Blues, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast.
Il momento delle due squadre—
Entrambe le formazioni in campionato non stanno vivendo un periodo ottimale. L’Aston Villa, nelle ultime uscite, sembra aver leggermente rallentato: i Villans hanno raccolto solo un punto nelle tre gare precedenti. Stesso discorso vale per il Chelsea. Gli uomini di Liam Rosenoir, dopo una striscia positiva con risultati entusiasmanti, sono reduci da un pareggio e un sconfitta rimediata con la capolista Arsenal per 2-1. Quella del Villa Park può essere una partita chiave in vista della qualificazione in Europa.
Aston Villa-Chelsea: le probabili formazioni—
Entrambe le formazioni dovrebbero scendere in campo con il consueto 4-2-3-1. L’Aston Villa di Unai Emery si affida a Ollie Watinks: otto sono le reti siglate, finora, dal centravanti inglese. Il Chelsea, invece, dovrebbe partire dal 1’ con Joao Pedro, supportato da Enzo Fernandez, Alejandro Garnacho e Cole Palmer.
Aston Villa (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Luiz; Sancho, Rogers, Buendía; Watkins. Allenatore: Unai Emery.
Chelsea (4-2-3-1): Sánchez; James, Chalobah, Sarr, Hato; Caicedo, Santos; Garnacho, Fernández, Palmer; Pedro. Allenatore: Liam Rosenoir.
