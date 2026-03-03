Il turno infrasettimanale di Premier League tra Aston Villa e Chelsea metto in palio punti pesantissimi per la zona Europa: la formazione di Unai Emery vuole sfruttare il fattore Villa Park per rintronare in carreggiata, mentre gli uomini di Liam Rosenoir devono imporsi per non allontanarsi dai vertici della classifica. Momentaneamente i Blues sono alla 6ª posizione con 45 punti; i padroni di casa, invece, si trovano quarti a 51 punti.

Dove vedere Aston Villa-Chelsea in diretta TV e streaming gratis

La sfida tra Aston Villa-Chelsea, che andrà in scena mercoledì 4 marzo presso il Villa Park alle 20:30, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go, per gli abbonati. Il duello tra i Villans e i Blues, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast.