Non perdere la sfida: scopri come vedere Casertana-Salernitana in diretta e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 20:32)

Giovedì 5 marzo allo Stadio Alberto Pinto la Casertana affronta la Salernitana. La sfida, valida per la trentesima giornata del girone C di Serie C, si giocherà alle 20:30 e metterà di fronte due squadre che hanno raccolto risultati altalenanti in momento cruciale della stagione. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

I padroni di casa hanno guadagnato sette punti nelle ultime cinque giornate, frutto di due vittorie, due sconfitte ed un pareggio. Nell'ultima partita, giocata il primo marzo, la Casertana ha subito una pesante sconfitta contro il Siracusa, che nonostante l'ultimo posto ha trovato la forza e le energie per vincere con un netto 4-0. La Salernitana, invece, non vince dal 10 gennaio e sta perdendo sempre più terreno dal Catania e soprattutto dal Benevento. Al match si presenta con 51 punti ed un punto strappato contro la capolista siciliana.

Dove vedere Casertana-Salernitana in diretta TV e streaming live — Casertana-Salernitana sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.