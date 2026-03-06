Baskonia-Paris: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 11:17)

La sfida di Eurolega tra Baskonia e Paris, in programma alla Fernando Buesa Arena, mette di fronte due squadre che stanno vivendo stagioni simili a livello europeo, ma con prospettive differenti nei rispettivi campionati nazionali. I padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo, mentre gli ospiti cercheranno di approfittare delle maggiori motivazioni europee per continuare a inseguire un difficile ma ancora possibile aggancio alla zona playoff.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Eurolega:

Baskonia-Paris: dove vedere l'Eurolega in Streaming e in Tv — BASKONIA PARIS EUROLEGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Baskonia-Paris in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Baskonia — Il Baskonia occupa attualmente la parte bassa della classifica di Eurolega e vede ormai ridotte al minimo le possibilità di raggiungere la post-season. Proprio per questo motivo la formazione basca potrebbe concentrare gran parte delle proprie energie sul campionato spagnolo, dove invece il rendimento è decisamente più positivo. La squadra guidata da Paolo Galbiati è infatti pienamente in zona playoff in Liga ACB e continua a inseguire un piazzamento di vertice. Inoltre i baschi arrivano da un importante successo stagionale, la conquista della Copa del Rey, vinta contro il Real Madrid, un trionfo che ha restituito entusiasmo e fiducia all’ambiente dopo molti anni.

Qui Paris — Il Paris, dal canto suo, si trova leggermente più avanti in classifica in Eurolega e mantiene ancora qualche speranza di avvicinarsi alla top 10, anche se la rimonta resta complicata. I francesi potrebbero quindi affrontare questa sfida con motivazioni più alte, spinti dalla volontà di restare agganciati alla corsa per la fase finale. Anche in questo caso, però, il rendimento domestico è molto positivo: il club parigino è tra le migliori squadre della LNB francese e continua a inseguire la capolista Monaco, dimostrando grande solidità nel corso della stagione.