Baskonia-Paris: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

La sfida di Eurolega tra Baskonia e Paris, in programma alla Fernando Buesa Arena, mette di fronte due squadre che stanno vivendo stagioni simili a livello europeo, ma con prospettive differenti nei rispettivi campionati nazionali. I padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo, mentre gli ospiti cercheranno di approfittare delle maggiori motivazioni europee per continuare a inseguire un difficile ma ancora possibile aggancio alla zona playoff.

    Qui Baskonia

    Il Baskonia occupa attualmente la parte bassa della classifica di Eurolega e vede ormai ridotte al minimo le possibilità di raggiungere la post-season. Proprio per questo motivo la formazione basca potrebbe concentrare gran parte delle proprie energie sul campionato spagnolo, dove invece il rendimento è decisamente più positivo. La squadra guidata da Paolo Galbiati è infatti pienamente in zona playoff in Liga ACB e continua a inseguire un piazzamento di vertice. Inoltre i baschi arrivano da un importante successo stagionale, la conquista della Copa del Rey, vinta contro il Real Madrid, un trionfo che ha restituito entusiasmo e fiducia all’ambiente dopo molti anni.

    Qui Paris

    Il Paris, dal canto suo, si trova leggermente più avanti in classifica in Eurolega e mantiene ancora qualche speranza di avvicinarsi alla top 10, anche se la rimonta resta complicata. I francesi potrebbero quindi affrontare questa sfida con motivazioni più alte, spinti dalla volontà di restare agganciati alla corsa per la fase finale. Anche in questo caso, però, il rendimento domestico è molto positivo: il club parigino è tra le migliori squadre della LNB francese e continua a inseguire la capolista Monaco, dimostrando grande solidità nel corso della stagione.

