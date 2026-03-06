Lo streaming gratis della gara di campionato Lipsia-Augsburg: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 09:46)

La Bundesliga propone un confronto interessante tra Lipsia e Augsburg, in programma sabato 7 marzo alle ore 15:30. I padroni di casa occupano la quinta posizione con 44 punti e sono pienamente coinvolti nella corsa alle zone europee. L’Augsburg, nono a quota 31, vuole invece consolidare una stagione fin qui positiva e magari avvicinarsi al gruppo che lotta per l’Europa.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Lipsia-Augsburg in streaming gratis:

Dove vedere Lipsia-Augsburg in diretta TV e streaming LIVE — Il match sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, si potrà accedere alla visione live senza costi aggiuntivi, seguendo l’incontro con statistiche aggiornate in tempo reale e dati dettagliati su squadre e giocatori.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Lipsia-Augsburg nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Lipsia di Ola Werner si schiera con il 4-3-3, puntando su ritmo alto e ampiezza offensiva. Baumgartner e Seiwald dovranno dare equilibrio alla manovra, mentre il tridente Nusa–Romulo–Diomande proverà a sfruttare velocità e inserimenti per scardinare la difesa avversaria. Con 44 punti già in cassaforte, l’obiettivo è restare agganciati alla zona Champions.

L’Augsburg di Sandro Wagner risponde con un 3-4-3 che privilegia compattezza e ripartenze rapide. Rieder e Saad agiranno larghi per creare superiorità sugli esterni, mentre Komur sarà il riferimento centrale. I 31 punti conquistati finora rappresentano una base solida, ma contro una squadra di alta classifica servirà una prestazione di grande attenzione tattica.

Le probabili formazioni di Lipsia-Augsburg — Due moduli offensivi promettono intensità e duelli sulle corsie laterali, con centrocampi chiamati a sostenere ritmi elevati per tutta la durata della gara.

Lipsia (4-3-3): Vandevoordt, Baku, Raum, Orban, Lukeba, Gruda, Seiwald, Baumgartner, Nusa, Romulo, Diomande. Allenatore: Ola Werner

Augsburg (3-4-3): Dahmen, Jakic, Matsima, Banks, Fellhauer, Massengo, Rexhbecaj, Giannoulis, Rieder, Saad, Komur. Allenatore: Sandro Wagner