Bayern-Gladbach: probabili formazioni e streaming gratis

Il Bayern Monaco ospita il Borussia Mönchengladbach in una sfida che sulla carta vede nettamente favoriti i padroni di casa

Stefano Sorce 5 marzo - 23:34

All’Allianz Arena si respira l’aria delle grandi serate di Bundesliga. Si gioca Bayern-Gladbach in una delle sfide più tradizionali del calcio tedesco. Da una parte i bavaresi, lanciati verso il titolo e forti di numeri offensivi impressionanti; dall’altra i Fohlen, che stanno vivendo una stagione complicata e cercano punti pesanti per allontanarsi definitivamente dalle zone più delicate della classifica.

Dove vedere Bayern-Gladbach in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Bayern di Vincent Kompany arriva alla partita in uno stato di forma straordinario. Con 63 punti dopo 24 giornate, i bavaresi hanno costruito un vantaggio importante sulle inseguitrici e sembrano avere il controllo della Bundesliga. All’Allianz Arena il rendimento è devastante: quindici vittorie su diciassette partite stagionali tra tutte le competizioni e una media realizzativa superiore ai tre gol a gara. L’attacco guidato da Harry Kane continua a macinare reti, mentre la profondità della rosa permette alla squadra di mantenere ritmi altissimi anche con alcune assenze.

Il Borussia Mönchengladbach di Eugen Polanski vive invece una stagione più complicata. I 25 punti raccolti finora valgono il 12° posto in classifica, e il rendimento lontano da casa è stato piuttosto discontinuo. Il successo di misura contro l’Union Berlino ha ridato un po’ di fiducia, ma la trasferta di Monaco rappresenta uno degli impegni più difficili dell’intero campionato, soprattutto senza il capocannoniere Tim Kleindienst.

Probabili formazioni di Bayern-Gladbach — Il Bayern dovrebbe scendere in campo con il classico 4-2-3-1, con Urbig tra i pali al posto dell’infortunato Neuer. Difesa composta da Laimer, Upamecano, Tah e Stanišić. In mediana Kimmich e Pavlović garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti agiranno Olise, Gnabry e Luis Díaz alle spalle dell’unica punta Harry Kane.

Il Borussia Mönchengladbach dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1, puntando su compattezza difensiva e ripartenze. Nicolas in porta; linea a tre con Elvedi, Diks e Scally. Sulle fasce Sander e Castrop, con Reitz e Stöger a gestire il centrocampo. Mohya e Honorat agiranno alle spalle della punta Tabakovic.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Díaz; Kane. Allenatore: Kompany.

Borussia M’Gladbach (3-4-2-1): Nicolas; Elvedi, Diks, Scally; Sander, Reitz, Stöger, Castrop; Mohya, Honorat; Tabakovic. Allenatore: Polanski.

