Psg-Monaco: probabili formazioni e diretta live della gara di Ligue1

PSG-Monaco apre la giornata di Ligue 1 con una sfida tra due squadre in buon momento

Stefano Sorce 5 marzo - 22:56

Il Parco dei Principi si prepara ad accendere i riflettori su una delle sfide più intriganti della giornata di Ligue 1: Psg-Monaco. Per la terza volta in meno di un mese, PSG e Monaco si ritrovano faccia a faccia dopo il doppio confronto europeo che ha regalato spettacolo e gol. Questa volta, però, in palio non c’è il passaggio del turno ma punti pesantissimi per il campionato: i parigini vogliono allungare verso il titolo, mentre il Monaco continua a inseguire un posto nelle competizioni europee.

Il momento delle due squadre — Il PSG arriva a questa partita con grande fiducia. Il successo per 1-0 contro il Le Havre ha consolidato il primo posto e soprattutto ha confermato la solidità difensiva della squadra di Luis Enrique. In casa i parigini stanno dominando: non perdono in Ligue 1 al Parco dei Principi dall’aprile 2025 e nelle ultime tre partite interne hanno segnato 11 gol senza subirne. Anche tra i pali cresce la sicurezza di Safonov, protagonista di diverse prestazioni convincenti.

Il Monaco, guidato da Sébastien Pocognoli, vive invece una fase positiva. Le tre vittorie consecutive hanno rilanciato le ambizioni europee della squadra del Principato, ora a pochi punti dalla zona coppe. L’ultima rimonta contro il Lens (da 0-2 a 3-2) ha dimostrato carattere e qualità offensiva, ma resta un interrogativo il rendimento in trasferta contro le grandi squadre.

Probabili formazioni di Psg-Monaco — Il PSG dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, puntando sulla velocità degli esterni offensivi e sulla qualità del centrocampo. Safonov tra i pali; linea difensiva composta da Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes. In mezzo al campo Zaire-Emery, Vitinha e Fernandez. In attacco spazio al tridente formato da Doué, Gonçalo Ramos e Barcola.

Il Monaco potrebbe rispondere con un 3-4-2-1, cercando compattezza difensiva e ripartenze rapide. Kohn in porta; difesa a tre con Kehrer, Zakaria e Faes. Sugli esterni Vanderson ed Henrique, mentre Camara e Teze agiranno in mezzo. Sulla trequarti Akliouche e Golovin alle spalle della punta Balogun.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fernandez; Doue, Ramos, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

Monaco (3-4-2-1): Kohn; Kehrer, Zakaria, Faes; Vanderson, Teze, Camara, Henrique; Akliouche, Golovin; Balogun. Allenatore: Pocognoli.

