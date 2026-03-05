Nancy e Montpellier si affrontano venerdì 6 marzo 2026 alle 20:00 allo Stade Marcel-Picot

Stefano Sorce 5 marzo - 21:46

La 26ª giornata di Ligue 2 mette di fronte Nancy-Montpellier, due squadre con obiettivi molto diversi ma unite dalla stessa necessità: fare punti. Venerdì 6 marzo 2026 alle ore 20:00, allo Stade Marcel-Picot, il Nancy proverà a sfruttare il fattore campo per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, mentre il Montpellier arriva con l’ambizione di rimanere agganciato alla corsa per i playoff promozione.

Dove vedere Nancy-Montpellier in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Nancy si trova al 15º posto in classifica e vive una stagione complicata. La squadra ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite, accompagnata da tre pareggi e una sconfitta. Il problema principale resta la difficoltà offensiva: meno di un gol di media a partita, anche se la difesa nelle ultime settimane ha mostrato qualche miglioramento. Nell’ultima giornata è arrivato un pareggio per 1-1 contro il Laval.

Il Montpellier occupa invece la nona posizione e mantiene vive le speranze di avvicinarsi alla zona playoff. La squadra arriva però da un periodo altalenante con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. L’ultimo risultato è stato uno 0-0 contro il Reims, partita che ha evidenziato solidità difensiva ma poca incisività sotto porta.

