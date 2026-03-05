Dove vedere Preston-Oxford United in diretta TV e streaming gratis

Venerdì 6 marzo alle ore 21:00 il Preston North End ospita l’Oxford United allo stadio Deepdale, in una delle sfide più avvincenti del campionato inglese cadetto. Le due squadre cercano punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica e rilanciare le rispettive ambizioni in questa fase della stagione.
Il momento delle due squadre—
Il Preston arriva all’appuntamento dopo una sconfitta rimediata proprio tra le mura amiche contro il Millwall, una battuta d’arresto che ha rallentato il percorso della squadra nelle ultime settimane. L’Oxford United arriva invece alla sfida con maggiore entusiasmo dopo la vittoria conquistata nell’ultimo turno contro il West Bromwich Albion. Un successo importante che ha dato morale alla squadra dopo un periodo non semplice.
I precedenti tra le due squadre sono abbastanza equilibrati. Nell’ultimo confronto diretto è stato il Preston ad avere la meglio, vincendo 2-1 proprio sul campo dell’Oxford, ma nelle sfide più recenti entrambe le formazioni sono riuscite a imporsi almeno una volta, segno di un equilibrio che potrebbe ripetersi anche in questa partita.
I probabili quintetti di Preston-Oxford United—
Le due squadre scendono in campo con due diversi moduli. Il Preston abbraccia il 3-5-2, che mantiene solidità a centrocampo, mentre l'Oxford sceglie uno schema più dinamico con una batteria offensiva alle spalle di Lankshear unica punta.
Preston (3-5-2): David Cornell; Odel Offiah, Lewis Gibson, Andrew Hughes; Brad Potts, Alistair McCann, Callum Lang, Ben Whiteman, Andrija Vukcevic; Lewis Dobbin, Daniel Jebbison.
Oxford (4-2-3-1): Jamie Cumming; Sam Long, Michal Helik, Ciaron Brown, Jack Currie; Yunus Konak, Cameron Brannagan; Stanley Mills, Jamie Donley, Myles Peart-Harris; Will Lankshear.
