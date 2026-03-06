Dove vedere Timberwolves-Magic in diretta TV e streaming gratis

Domani alle 21:00 la NBA propone una delle sfide più avvincenti del weekend. I Timberwolves affronteranno in Minnesota gli Orlando Magic di Paolo Banchero. Per scoprire come vedere la partita, continua a leggere l’articolo.
Il momento delle due squadre—
I Minnesota Timberwolves si presentano alla sfida contro i Magic in un gran momento di forma. Sono terzi in Western Conference e hanno un biglietto da visita che recita ben cinque vittorie consecutive. L'ultima di questa è arrivata contro i Toronto Raptors, a seguito di una grande manifestazione di forza (115-107).
Dal canto loro i Magic arrivano alla sfida con il settimo posto in Eastern Conference e due vittorie di fila. L'ultima sfida è stata vinta contro i Dallas Mavericks in Florida. La partita è terminata 115-114 e ben quattro giocatori del quintetto iniziale hanno raggiunto la doppia cifra. Segno di una grande produzione offensiva da parte della franchigia.
I probabili quintetti di Timberwolves-Magic—
Minnesota Timberwolves: J. McDaniels, J. Randle, A. Edwards, R. Gobert, D. DiVincenzo
Orlando Magic: P. Banchero, T. Da Silva, W. Carter, D. Bane, A. Black.
