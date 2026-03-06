Osasuna-Maiorca: lo streaming gratuito del match di Liga

Osasuna e Maiorca si affrontano in una gara importante per entrambe le squadre

Stefano Sorce 6 marzo - 21:55

Il campionato spagnolo propone una sfida delicata nella parte centrale della classifica. Osasuna-Maiorca si affrontano al El Sadar di Pamplona, in una partita che può dire molto soprattutto sul futuro degli ospiti, impegnati nella lotta salvezza. I padroni di casa vogliono tornare subito a fare punti dopo l’ultimo stop, mentre il Maiorca arriva con l’obbligo di reagire per non restare intrappolato nella zona retrocessione.

Dove vedere Osasuna-Maiorca in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live.

Il momento delle due squadre — L’Osasuna occupa il 10° posto con 33 punti e arriva da una sconfitta per 1-0 sul campo del Valencia, risultato che ha interrotto una serie positiva di sei partite senza perdere. La squadra di Lisci resta comunque in una posizione relativamente tranquilla di classifica, ma ha bisogno di un’altra vittoria per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa. In attacco la principale certezza resta Budimir, riferimento offensivo e uomo più pericoloso dell’attacco navarro.

Il Maiorca vive invece una stagione molto più complicata. Con 24 punti e il 18° posto, la squadra delle Baleari è pienamente coinvolta nella corsa salvezza. L’arrivo in panchina di Martín Demichelis rappresenta un tentativo di cambiare rotta dopo una serie di risultati negativi. La salvezza è ancora a pochi punti di distanza, ma servirà una reazione immediata per non perdere terreno dalle dirette concorrenti.

Probabili formazioni di Osasuna-Maiorca — L’Osasuna dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Herrera tra i pali; difesa composta da Rosier, Catena, Herrando e Galan. In mezzo al campo Moncayola e Torro garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti agiranno Munoz, Garcia e Moro alle spalle dell’unica punta Budimir.

Il Maiorca dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 molto simile, con Roman in porta; linea difensiva formata da Maffeo, Lopez, Valjent e Mojica. In mediana Samu e Mascarell, mentre sulla trequarti Joseph, Darder e Virgili supporteranno il centravanti Muriqi.

Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galan; Moncayola, Torro; Munoz, Garcia, Moro; Budimir. Allenatore: Lisci.

Mallorca (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica; Samu, Mascarell; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi. Allenatore: Demichelis.

