Lorenzo Maria Napolitano 6 marzo - 18:30

Tempo di derby campano in Serie C. Domenica 8 marzo alle 17:30 ci sarà la sfida allo Stadio Comunale Alfredo Viviani tra Sorrento e Benevento, valida per la trentunesima giornata del Gruppo C di Serie C. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il Benevento, chiaramente, si presenta da favorito a questo match. La squadra di Floro Flores ha ormai staccato nettamente le dirette rivali e conta 70 punti in classifica. Il Sorrento, invece, ha meno della metà dei punti dei giallorossi. In classifica ne ha 33 ma, in ottica del match, si presenta in un momento non eccezionale dato che ha rimediato due sconfitte contro Cosenza e Latina. Il ritorno in casa potrebbe spingere il club campano ad una prestazione di livello, grazie al supporto dei tifosi di casa.

Dove vedere Sorrento-Benevento in diretta TV e streaming live — Sorrento-Benevento sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.