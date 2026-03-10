Dove vedere Norwich-Sheffield United in diretta TV e streaming gratis

Mercoledì 11 marzo alle 20:45 il Norwich City FC ospita lo Sheffield United allo Carrow Road per la 37ª giornata di Championship. Una partita importante per entrambe le squadre, alla ricerca di punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica. Scopri come guardare gratuitamente il match, continua a leggere l'articolo.
Il momento delle due squadre—
Il Norwich arriva alla sfida dopo alcune buone prestazioni in campionato. Nonostante l’eliminazione dalla FA Cup contro il Leeds United, i Canaries hanno ritrovato fiducia grazie a due vittorie consecutive in campionato che hanno permesso alla squadra di allontanarsi dalle zone più delicate della classifica.
Lo Sheffield United occupa invece una posizione più alta e continua a lottare per migliorare il proprio piazzamento. Nell’ultima giornata ha pareggiato contro il West Bromwich Albion, dimostrando comunque buona solidità. La squadra cercherà di sfruttare la maggiore esperienza per portare a casa un risultato positivo in trasferta.
I probabili quintetti di Norwich-Sheffield United—
Il Norwich dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Kvistgaarden come punta centrale. Alle sue spalle agiranno Slimane, Maghoma e Ahmed. Lo Sheffield United dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, affidando l’attacco a Patrick Bamford.
Norwich (4-2-3-1): Kovacevic; Fisher, McConville, Cordoba, Chrisene; Campo, McLean; Slimane, Maghoma, Ahmed; Kvistgaarden.
Sheffield United (4-2-3-1): Davies; Seriki, Tanganga, Bindon, Burrows; Riedewald, Peck; Brooks, O'Hare, Cannon; Bamford.
