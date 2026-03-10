derbyderbyderby streaming Norwich-Sheffield United, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Norwich-Sheffield United, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Non perdere Norwich-Sheffield United: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Mercoledì 11 marzo alle 20:45 il Norwich City FC ospita lo Sheffield United allo Carrow Road per la 37ª giornata di Championship. Una partita importante per entrambe le squadre, alla ricerca di punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica. Scopri come guardare gratuitamente il match, continua a leggere l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Norwich-Sheffield United in streaming gratis

Dove vedere Norwich-Sheffield United in diretta TV e streaming gratis

Norwich-Sheffield United sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Norwich-Sheffield United sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Il Norwich arriva alla sfida dopo alcune buone prestazioni in campionato. Nonostante l’eliminazione dalla FA Cup contro il Leeds United, i Canaries hanno ritrovato fiducia grazie a due vittorie consecutive in campionato che hanno permesso alla squadra di allontanarsi dalle zone più delicate della classifica.

    Lo Sheffield United occupa invece una posizione più alta e continua a lottare per migliorare il proprio piazzamento. Nell’ultima giornata ha pareggiato contro il West Bromwich Albion, dimostrando comunque buona solidità. La squadra cercherà di sfruttare la maggiore esperienza per portare a casa un risultato positivo in trasferta.

    I probabili quintetti di Norwich-Sheffield United

    Il Norwich dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Kvistgaarden come punta centrale. Alle sue spalle agiranno Slimane, Maghoma e Ahmed. Lo Sheffield United dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, affidando l’attacco a Patrick Bamford.

    Norwich (4-2-3-1): Kovacevic; Fisher, McConville, Cordoba, Chrisene; Campo, McLean; Slimane, Maghoma, Ahmed; Kvistgaarden.

    Sheffield United (4-2-3-1): Davies; Seriki, Tanganga, Bindon, Burrows; Riedewald, Peck; Brooks, O'Hare, Cannon; Bamford.

