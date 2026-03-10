derbyderbyderby streaming Bayer Leverkusen-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

CHAMPIONS LEAGUE

Bayer Leverkusen-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Bayer Leverkusen Arsenal dove vedere
La sfida è in programma alle ore 18:45 di mercoledì 11 marzo alla BayArena
Filippo Montoli
Filippo Montoli

La seconda serata di Champions League si apre con la partita tra Bayer Leverkusen e Arsenal. La gara è in programma alle ore 18:45 di mercoledì 11 marzo ed è valida per l’andata degli ottavi di finale. In questa fase, sbagliare può essere decisivo per essere eliminati e le squadre sono portate a dare dall’inizio alla fine il massimo. Ecco dove vedere Bayer Leverkusen-Arsenal in diretta tv e streaming.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere i migliori eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto della tua squadra del cuore sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Bayer Leverkusen-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

—  

La partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e in programma mercoledì 11 marzo alle ore 18:45 è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente ai canali 201 e 251 del telecomando. Per gli abbonati alla piattaforma, la gara è visibile in streaming su Sky Go. Un’altra possibilità da remoto è quella di NOW.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

streaming live
Streaming Live Gratis

Lo stato di forma delle due squadre

—  

Il Bayer Leverkusen ha guadagnato l’accesso agli ottavi superando ai playoff l’Olympiacos. Decisivo lo 0-2 dell’andata, che ha permesso con lo 0-0 del ritorno di passare il turno. La squadra di Hjulmand arriva alla sfida con un’imbattibilità di quattro partite. Oltre al pareggio con i greci, ha ottenuto un punto con Mainz (1-1) e Friburgo (3-3), mentre ha vinto con l’Amburgo (0-1).

La striscia di gare senza sconfitte per l’Arsenal è molto più lunga, durando da undici partite. In queste ha ottenuto nove vittorie e due pareggi. Nelle ultime cinque ha avuto la meglio su Tottenham (1-4), Chelsea (2-1), Brighton (0-1) e Mansfield (1-2). Unico non successo il 2-2 con il Wolverhampton.

Bayer Leverkusen-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
Kasper Hjulmand, allenatore della Danimarca, applaude i tifosi dopo la sconfitta della squadra e l'eliminazione da EURO 2024 nella partita degli ottavi di finale di UEFA EURO 2024 tra Germania e Danimarca allo stadio di calcio di Dortmund, il 29 giugno 2024 a Dortmund, Germania. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Le probabili formazioni

—  

Cinque assenti per Hjulmand, che contro l’Arsenal ha fuori Arthur, Badé, Vázquez, Flekken e Tella. Arteta deve fare a meno di tre pedine molto importanti della rosa. Merino, Odegaard e White non hanno recuperato per l’andata degli ottavi. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Maza, Hofmann; Kofane. Allenatore: Kasper Hjulmand.

ARSENAL (4-3-2-1): Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Gabriel Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Mikel Arteta.

Guarda ora tutti gli eventi in STREAMING GRATIS, iscriviti su Sisal

Non perderti nemmeno un minuto del tuo sport preferito su Lottomatica, clicca qui

Per accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, basta registrarsi su Goldbet

Leggi anche
Norwich-Sheffield United, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Birmingham-Qpr, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA