La sfida è in programma alle ore 18:45 di mercoledì 11 marzo alla BayArena

Filippo Montoli 10 marzo - 22:21

La seconda serata di Champions League si apre con la partita tra Bayer Leverkusen e Arsenal. La gara è in programma alle ore 18:45 di mercoledì 11 marzo ed è valida per l’andata degli ottavi di finale. In questa fase, sbagliare può essere decisivo per essere eliminati e le squadre sono portate a dare dall’inizio alla fine il massimo. Ecco dove vedere Bayer Leverkusen-Arsenal in diretta tv e streaming.

Bayer Leverkusen-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e in programma mercoledì 11 marzo alle ore 18:45 è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente ai canali 201 e 251 del telecomando. Per gli abbonati alla piattaforma, la gara è visibile in streaming su Sky Go. Un’altra possibilità da remoto è quella di NOW.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Bayer Leverkusen ha guadagnato l’accesso agli ottavi superando ai playoff l’Olympiacos. Decisivo lo 0-2 dell’andata, che ha permesso con lo 0-0 del ritorno di passare il turno. La squadra di Hjulmand arriva alla sfida con un’imbattibilità di quattro partite. Oltre al pareggio con i greci, ha ottenuto un punto con Mainz (1-1) e Friburgo (3-3), mentre ha vinto con l’Amburgo (0-1).

La striscia di gare senza sconfitte per l’Arsenal è molto più lunga, durando da undici partite. In queste ha ottenuto nove vittorie e due pareggi. Nelle ultime cinque ha avuto la meglio su Tottenham (1-4), Chelsea (2-1), Brighton (0-1) e Mansfield (1-2). Unico non successo il 2-2 con il Wolverhampton.

Le probabili formazioni — Cinque assenti per Hjulmand, che contro l’Arsenal ha fuori Arthur, Badé, Vázquez, Flekken e Tella. Arteta deve fare a meno di tre pedine molto importanti della rosa. Merino, Odegaard e White non hanno recuperato per l’andata degli ottavi. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Maza, Hofmann; Kofane. Allenatore: Kasper Hjulmand.

ARSENAL (4-3-2-1): Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Gabriel Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Mikel Arteta.