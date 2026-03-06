Non perdere la sfida: scopri come vedere Foggia-Potenza in diretta e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 6 marzo - 17:30

Sfida delicatissima nel Gruppo C di Serie C: domenica 8 marzo allo Stadio Pino Zaccheria arriva il Potenza. Il Foggia si presenta a questa sfida con il penultimo posto e la peggior striscia di risultati del girone. La partita avrà il suo fischio d'inizio alle 17:30. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il Foggia non vince una partita di Serie C dal 18 gennaio, quasi due mesi di astinenza dai tre punti. Da quel momento, sono arrivate soltanto sconfitte. Questi risultati non possono portare risultati diversi da un penultimo posto con 22 punti. Il Siracusa, ultimo, dista soltanto un punto e l'ultima partita vinta può dare la spinta in più per allontanarsi dal baratro. Il Potenza invece occupa zone più alte della classifica, ma il biglietto da visita recita comunque due sconfitte nelle ultime due partite, rispettivamente contro Benevento e Cosenza.

Dove vedere Foggia-Potenza in diretta TV e streaming live — Foggia-Potenza sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.