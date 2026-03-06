Dove vedere Levante-Girona in diretta TV e streaming gratis

Sabato alle 16:15 scendono in campo Levante e Girona. È una sfida chiave per quanto riguarda la lotta salvezza ed è una delle gare più avvincenti della ventisettesima gara del campionato spagnolo. Scopri come seguire gratuitamente la partita.
Per non perderti nemmeno un minuto del match Levante-Girona
Levante-Girona sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Il Levante sembra uscito da uno dei momenti più complessi della sua stagione. Dopo quattro sconfitte di fila, è riuscito a strappare i tre punti battendo l'Alavés la settimana scorsa. Nonostante questo, la squadra valenciana alberga nelle parti basse della classifica. Al match infatti si presenta al diciannovesimo posto. Discorso diverso per il Girona, che si presenta con un biglietto da visita che recita 30 punti, quattordicesimo posto e cinque punti raccolti nelle ultime cinque partite. La sfida, insomma, metterà di fronte due squadre reduci da sfide complicate.
I probabili quintetti di Levante-Girona—
La squadra di Castro potrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1, in cui davanti alla batteria offensiva ci sarà Romero ad agire come punta di riferimento. Gli ospiti invece risponderanno molto probabilmente con un 4-3-2-1, in cui Tsygankov e Gil coadiuveranno Vanat.
Levante (4-2-3-1): Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Sanchez; Raghouber, Olasagasti; Tunde, Alvarez, Cortes; Romero. Allenatore: Castro.
Girona (4-3-2-1): Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Martinez; Beltran, Witsel, Lemar; Tsygankov, Gil; Vanat. Allenatore: Michel.
