Il pomeriggio di Bundesliga propone una sfida interessante tra due squadre che guardano con ambizione alla zona europea: Friburgo-Leverkusen. Sabato 7 marzo 2026 alle ore 15:30, all’Europa-Park-Stadion, il Friburgo ospita il Bayer Leverkusen in un confronto che può pesare molto nella corsa alle posizioni continentali.
Lo streaming live
Friburgo-Leverkusen: probabili formazioni e diretta live della gara
Vuoi vedere Friburgo-Leverkusen in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui
Per non perderti nemmeno un minuto del match Friburgo-Leverkusen sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Friburgo-Leverkusena in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Il momento delle due squadre—
Il Friburgo arriva alla partita dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Eintracht Francoforte, risultato che ha rallentato la corsa della squadra di Christian Schuster. In campionato i bianconeri occupano l’ottavo posto con 33 punti, ma restano pienamente in corsa per le zone europee. Il morale resta comunque positivo grazie al recente passaggio alle semifinali di Coppa di Germania ottenuto ai rigori contro l’Hertha Berlino.
Il Bayer Leverkusen si presenta invece da sesto in classifica con 40 punti, posizione che al momento garantirebbe l’accesso alle competizioni europee. La squadra di Hjulmand arriva dal pareggio per 1-1 contro il Mainz, dopo la sconfitta con l’Union Berlino che aveva interrotto la brillante vittoria per 4-0 sul St. Pauli. Le Aspirine restano comunque una squadra solida, con una delle migliori difese del campionato.
Probabili formazioni di Friburgo-Leverkusen—
Il Friburgo dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1: Atubolu tra i pali; difesa composta da Treu, Ginter, Ogbus e Günter. In mediana Eggestein e Osterhage, mentre sulla trequarti agiranno Suzuki, Höler e Grifo a supporto della punta Matanovic.
Il Leverkusen dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1, con Blaswich in porta; linea difensiva formata da Quansah, Andrich e Tapsoba. Sugli esterni Arthur e Grimaldo, mentre in mezzo al campo agiranno Fernandez e Palacios. Sulla trequarti Hofmann e Poku alle spalle dell’unica punta Schick.
Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Ogbus, Günter; Eggestein, Osterhage; Suzuki, Höler, Grifo; Matanovic.
Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Arthur, Fernandez, Palacios, Grimaldo; Hofmann, Poku; Schick.
Vuoi vedere Friburgo-Leverkusen in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui
Per non perderti nemmeno un minuto del match Friburgo-Leverkusen sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
© RIPRODUZIONE RISERVATA