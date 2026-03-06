derbyderbyderby streaming Cagliari-Como: dove vedere la sfida tra sardi e lariani in diretta TV e streaming

SERIE A

Cagliari-Como: dove vedere la sfida tra sardi e lariani in diretta TV e streaming

Tenere lontana la zona rossa oppure continuare a sognare l'Europa. Sabato 7 marzo si sfidano gli uomini di Pisacane e la formazione di Fabregas
Domenico Ciccarelli
Una sfida crocevia quella della Unipol Domus: quella tra il Cagliari di Fabio Pisacane e il Como di Cesc Fabregas. La squadra sarda è in una posizione abbastanza tranquilla in classifica, grazie ai 30 punti raccolti, e cercherà di sfruttare il fattore casa per tenere il più lontano possibile la zona rossa della classifica. La formazione lariana, invece, con il suo passo da felino sogna di agganciare la zona Champions, ora, distante solo tre lunghezze.

Dove vedere Cagliari-Como in diretta TV e streaming gratis

La sfida tra Cagliari-Como, che andrà in scena sabato 7 marzo presso la Unipol Domus alle 15:00, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Il duello tra la formazione di Cesc Fabregas e la squadra di Fabio Pisacane, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. La gara non sarà trasmessa su Sky Sport, poiché per questo match non detiene la co-esclusiva.

Il momento delle due squadre

Il Cagliari, dopo aver attraversato un periodo ottimale, con tre vittorie consecutive ottenute rispettivamente contro Juve, Fiorentina e Verona, nelle ultime quattro uscite a collezionato solo due punti. Il Como, invece, è in una forma smagliante: attualmente occupa la quinta posizione ed è a -3 dalla Roma, quarta. Nello scorso turno, grazie al successo ottenuto con il Lecce, ha scavalcato in classifica la Vecchia Signora.

Cagliari-Como: le probabili formazioni

Il Cagliari dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2: Fabio Pisacane dovrebbe schierare dal 1' il duo offensivo composto da Esposito e Kilicsoy. Michael Folorunsho potrebbe tronare titolare. Nel Como, invece, questa volta Nico Paz dovrebbe essere inserito sin da subito: Cesc Fabregas punta tutto sul gioellino aregentino.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Mina; Palestra, Adopo, Folorunsho, Sulemana, Obert; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Fabio Piscane.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

