Spezia-Monza: dove vedere il match di Serie B in diretta TV e in streaming live

Quello tra gli Aquilotti e i brianzoli può considerarsi una sfida crocevia: chi lotta per i vertici e chi cerca il riscatto. Dove seguire la gara
Da una parte chi vuole tenere accese le speranze salvezza fino all'ultimo secondo della stagione, dall'altra chi vuole centrare obiettivo promozione e ritornare, dopo un solo anno di assenza, in Serie A. Allo Stadio Alberto Picco si sfidano lo Spezia di Roberto Donadoni e il Monza di Paolo Bianco. All'U-Power Stadium, lo scorso 2 novembre terminò 1-0 per i brianzoli, grazie alla rete di Luca Ravenelli: riusciranno gli Aquilotti a vendicarsi?

Dove vedere Spezia-Monza in diretta TV e streaming gratis

Il match valevole per la 28ª giornata di Serie B tra lo Spezia e il Monza, che andrà in scena sabato 7 marzo alle ore 15:00, sarà trasmesso in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva del campionato cadetto. La gara tra gli uomini di Roberto Donadoni e la squadra di Paolo Bianco si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Infine, l'evento sarà visibile anche su Amazon Prime Video (LaB Channel).

Il momento delle due squadre

Lo Spezia sta affrontando una stagione molto complessa e complicata. Gli Aquilotti, attualmente nella zona rossa della classifica con 26 punti raccolti in 28 giornate, stanno faticando e non riescono ad invertire il trend negativo: nelle ultime 10 gare sono arrivate solo due vittorie. Il Monza, invece, è in uno stato di grazie e, insieme al Venezia, ha praticamente spiccato il volo verso la Serie A: entrambe le formazioni sono a 60 punti.

Spezia-Monza: le probabili formazioni

Lo Spezia è pronto a presentarsi con il consueto 3-5-2: Roberto Donadoni si affida al duo offensivo Artistico-Vlahovic. Il Monza dovrebbe scender in campo con il 3-4-2-1, con Hernani e Dany Mota a supporto di Patrick Cutrone. Paolo Bianco punta su Andrea Colpani.

Spezia (3-5-2): Radunović; Vignali, Mateju, Bonfanti; Sernicola, Comotto, Nagy, Bandinelli, Beruatto; Artistico, V. Vlahović. All. Donadoni

Monza (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Lucchesi; Colpani, Obiang, Pessina, Ciurria; Hernani, Mota; Cutrone. All. Bianco

