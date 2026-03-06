Il match valevole per la 28ª giornata di Serie B tra lo Spezia e il Monza , che andrà in scena sabato 7 marzo alle ore 15:00, sarà trasmesso in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva del campionato cadetto. La gara tra gli uomini di Roberto Donadoni e la squadra di Paolo Bianco si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Infine, l'evento sarà visibile anche su Amazon Prime Video (LaB Channel).

Il momento delle due squadre

Lo Spezia sta affrontando una stagione molto complessa e complicata. Gli Aquilotti, attualmente nella zona rossa della classifica con 26 punti raccolti in 28 giornate, stanno faticando e non riescono ad invertire il trend negativo: nelle ultime 10 gare sono arrivate solo due vittorie. Il Monza, invece, è in uno stato di grazie e, insieme al Venezia, ha praticamente spiccato il volo verso la Serie A: entrambe le formazioni sono a 60 punti.