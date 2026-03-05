Schalke-Bielefeld: dove vedere gratuitamente la gara di Bundesliga 2

Venerdì 6 marzo 2026 lo Schalke ospita l’Arminia Bielefeld alla VELTINS-Arena

Venerdì 6 marzo 2026 alle ore 18:30 la VELTINS-Arena di Gelsenkirchen ospita la sfida tra Schalke-Bielefeld, gara importante per le ambizioni di entrambe le squadre nel campionato di 2. Bundesliga. I padroni di casa guidano la classifica e vogliono continuare la corsa verso la promozione, mentre il Bielefeld cerca punti preziosi per risalire dalla metà bassa della graduatoria.

Il momento delle due squadre — Lo Schalke sta vivendo una stagione molto positiva e occupa il primo posto con 47 punti dopo 24 giornate. La squadra di Miron Muslic ha costruito gran parte del proprio cammino grazie a una difesa solida e a un attacco capace di colpire nei momenti chiave. Nell’ultima partita è arrivato un pareggio per 1-1 contro il Greuther Fürth, risultato che ha comunque confermato la competitività della squadra.

L’Arminia Bielefeld invece arriva da due sconfitte consecutive in campionato, l’ultima delle quali per 1-0 contro l’Hannover 96. La squadra di Michel Kniat occupa la dodicesima posizione e ha bisogno di ritrovare continuità per evitare di essere risucchiata nella parte bassa della classifica. In trasferta, però, il rendimento resta piuttosto altalenante.

Probabili formazioni di Schalke-Bielefeld — Lo Schalke dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1: Müller tra i pali; Becker, Katic, Kurucay e N'Diaye in difesa. In mediana El-Faouzi e Schallenberg, mentre sulla trequarti Ljubicic, Karaman e Aouchiche agiranno alle spalle dell’unica punta Dzeko.

L’Arminia Bielefeld dovrebbe rispondere con il 4-3-3: Kersken in porta; Boakye, Bauer, Handwerker e Knoche in difesa. A centrocampo Corboz, Russo e Wörl. In attacco il tridente formato da Momuluh, Uldrikis e Rochelt.

Schalke (4-2-3-1): Müller; Becker, Katic, Kurucay, N'Diaye; El-Faouzi, Schallenberg; Ljubicic, Karaman, Aouchiche; Dzeko. Allenatore: Muslic.

Arminia Bielefeld (4-3-3): Kersken; Boakye, Bauer, Handwerker, Knoche; Corboz, Russo, Wörl; Momuluh, Uldrikis, Rochelt. Allenatore: Kniat.

