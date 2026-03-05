La formazione Antonio Conte sfidano gli uomini Roberto D'Aversa. Gli azzurri vogliono consolidare il terzo posto: dove seguire il match

Domenico Ciccarelli Redattore 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 20:32)

Allo Stadio Diego Armando Maradona si sfidano il Napoli di Antonio Conte, che sicuramente vorrà proseguire la sua lotta per staccare il pass qualificazione in vista della prossima UEFA Champions League, e il Torino, che con il cambio allenatore, ha subito trovato il sorriso. Un duello importante per gli azzurri poiché vogliono consolidare il terzo posto, e altrettanto per la formazione granata che, ora, deve dare continuità.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Napoli-Torino in diretta TV e streaming gratis — La sfida tra Napoli-Torino, che andrà in scena venerdì 6 marzo presso il Diego Maradona alle 20:45, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Il duello tra la formazione di Antonio Conte e la squadra di Roberto D'Aversa, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. La gara non sarà trasmessa su Sky Sport, poiché per questo match non detiene la co-esclusiva.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Napoli, dopo una stagione altalenante, causata anche dai tanti infortuni rimediati, vuole consolidare quanto prima la qualificazione in Champions League: attualmente gli azzurri sono al terzo posto con 53 punti, e, con la vittoria ottenuta in extremis contro il Verona, hanno aumentato il distacco sia dalla Roma (+2) che dalla quinta posizione, Como (+5).

Il Torino, invece, dopo le tante sconfitte rimediate e con l'ultima arrivata con il Genoa, ha deciso di sollevare dall'incarico Marco Baroni: Urbano Cairo si affidato a Roberto D'Aversa. Scelta che si è rivelata subito azzeccata poiché, con l'ex Empoli sulla panchina, la formazione granata ha trovato l'importante vittoria con la Lazio di Maurizio Sarri per 2-0.

Napoli-Torino: le probabili formazioni — In forte dubbio per il Napoli la presenza di Stanisalv Lobotka: lo slovacco ha rimediato un piccolo fastidio muscolare, e al suo posto sembra pronto Gilmour. In attacco, Antonio Conte dovrebbe affidarsi ancora ad Allison Santos, Vergara e Hojlund. Roberta D'Aversa, invece, dovrebbe proporre il Torino con il duo offensivo tutto ex azzurro: Simeone-Zapata.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Elmas, Gilmour, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Antonio Conte.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All. Roberto D'Aversa