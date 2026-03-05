La notte NBA tra venerdì 6 marzo e sabato 7 marzo alle ore 01:00 italiane propone la sfida tra Celtics e Mavericks, incrocio tra due squadre competitive che puntano a consolidare le proprie posizioni in classifica. Boston cerca continuità e solidità difensiva, mentre Dallas punta sulla qualità dei suoi giocatori chiave e sulle soluzioni perimetrali.