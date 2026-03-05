Cadice-Saragozza: come vedere gratuitamente il match

Cadice-Real Saragozza si gioca venerdì 6 marzo 2026 alle 21:30 allo stadio Nuevo Mirandilla. Analisi della partita e probabili formazioni

Stefano Sorce 5 marzo - 22:25

Allo stadio Nuevo Mirandilla, venerdì 6 marzo 2026 alle ore 21:30, Cadice-Saragozza si affrontano in una sfida che pesa soprattutto nella parte bassa della classifica di LaLiga 2. Non è una gara tra squadre in grande forma: entrambe stanno attraversando un periodo complicato e cercano una vittoria che possa cambiare l’inerzia della stagione.

Il momento delle due squadre — Il Cadice arriva a questo appuntamento con diversi problemi di continuità. La squadra di Gaizka Garitano ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque partite e nell’ultima giornata è stata sconfitta in casa dall’Eibar per 3-1. Il principale limite dei gialloblù resta la fase offensiva: pochi gol e poche occasioni create. In questo contesto l’uomo più pericoloso resta Álvaro García Pascual, che nelle ultime partite ha provato a dare maggiore imprevedibilità all’attacco.

Anche il Real Saragozza non vive un momento migliore. La formazione guidata da Rubén Sellés è reduce da cinque gare senza vittorie e nell’ultimo turno ha perso 1-0 contro il Burgos. Il dato che colpisce è la difficoltà nel concretizzare: nonostante una buona produzione di corner e una discreta organizzazione di gioco, la squadra fatica a trasformare le azioni offensive in gol. Francho Serrano resta uno dei giocatori più importanti per dare qualità alla manovra.

