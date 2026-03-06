Lo streaming gratis della gara di campionato Tolosa-Marsiglia: la partita in diretta tv live grazie a Sisal

Carmine Panarella 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 10:06)

La serata di Ligue 1 si accende al Stade de Toulouse, dove Tolosa ospita Marsiglia sabato 7 marzo alle ore 21:05. I padroni di casa occupano l’undicesima posizione con 31 punti, mentre gli ospiti sono quarti a quota 43, lottando per consolidare il piazzamento nelle posizioni europee.

Hai una grande possibilità per guardare Tolosa-Marsiglia in streaming gratis:

Dove vedere Tolosa-Marsiglia in diretta TV e streaming LIVE — La visione in diretta dell’incontro è disponibile su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, si può accedere allo streaming senza costi aggiuntivi, seguendo statistiche e dati aggiornati sulle squadre e sui giocatori in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Tolosa-Marsiglia nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Tolosa di Carles Martinez arriva a questa sfida con la necessità di consolidare la propria posizione di metà classifica. Il 3-4-2-1 dei padroni di casa privilegia equilibrio e copertura difensiva, con Donnum e Gboho pronti a supportare Emersonn in attacco e creare pericoli sugli esterni.

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi risponde con un modulo speculare, cercando di sfruttare la superiorità tecnica e l’esperienza dei suoi elementi offensivi come Greenwood e Paixao. La solidità difensiva guidata da Aguerd e Pavard sarà fondamentale per mantenere la vetta e inseguire i piazzamenti europei.

Le probabili formazioni di Tolosa-Marsiglia — Il confronto vedrà duelli intensi sulle fasce e centrocampi chiamati a reggere ritmo elevato e pressing costante.

Tolosa (3-4-2-1): Restes, Nicolaisen, Cresswell, McKenzie, Methaile, Francis, Casseres jr., Donnum, Gboho, Magri, Emersonn. Allenatore: Carles Martinez

Marsiglia (3-4-2-1): Rulli, Emerson, Aguerd, Pavard, Murillo, Vermeeren, O'Riley, Weah, Paixao, Greenwood, Vaz. Allenatore: Roberto De Zerbi