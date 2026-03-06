derbyderbyderby streaming Tolosa-Marsiglia streaming gratis: formazioni e diretta tv live

La diretta streaming

Tolosa-Marsiglia streaming gratis: formazioni e diretta tv live

Marsiglia Ajax
Lo streaming gratis della gara di campionato Tolosa-Marsiglia: la partita in diretta tv live grazie a Sisal
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La serata di Ligue 1 si accende al Stade de Toulouse, dove Tolosa ospita Marsiglia sabato 7 marzo alle ore 21:05. I padroni di casa occupano l’undicesima posizione con 31 punti, mentre gli ospiti sono quarti a quota 43, lottando per consolidare il piazzamento nelle posizioni europee.

Hai una grande possibilità per guardare Tolosa-Marsiglia in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI TOLOSA-MARSIGLIA SU SISAL

Dove vedere Tolosa-Marsiglia in diretta TV e streaming LIVE

—  

La visione in diretta dell’incontro è disponibile su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, si può accedere allo streaming senza costi aggiuntivi, seguendo statistiche e dati aggiornati sulle squadre e sui giocatori in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal

  • Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Tolosa-Marsiglia nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il Tolosa di Carles Martinez arriva a questa sfida con la necessità di consolidare la propria posizione di metà classifica. Il 3-4-2-1 dei padroni di casa privilegia equilibrio e copertura difensiva, con Donnum e Gboho pronti a supportare Emersonn in attacco e creare pericoli sugli esterni.

    Il Marsiglia di Roberto De Zerbi risponde con un modulo speculare, cercando di sfruttare la superiorità tecnica e l’esperienza dei suoi elementi offensivi come Greenwood e Paixao. La solidità difensiva guidata da Aguerd e Pavard sarà fondamentale per mantenere la vetta e inseguire i piazzamenti europei.

    Le probabili formazioni di Tolosa-Marsiglia

    —  

    Il confronto vedrà duelli intensi sulle fasce e centrocampi chiamati a reggere ritmo elevato e pressing costante.

    Tolosa (3-4-2-1): Restes, Nicolaisen, Cresswell, McKenzie, Methaile, Francis, Casseres jr., Donnum, Gboho, Magri, Emersonn. Allenatore: Carles Martinez

    Marsiglia (3-4-2-1): Rulli, Emerson, Aguerd, Pavard, Murillo, Vermeeren, O'Riley, Weah, Paixao, Greenwood, Vaz. Allenatore: Roberto De Zerbi

    Guarda ora Tolosa-Marsiglia in diretta streaming gratis su Sisal.

    Leggi anche
    Lipsia-Augsburg diretta tv live e formazioni: dove vedere lo streaming gratis
    Mainz-Stoccarda streaming gratis: le formazioni e la diretta tv live

    © RIPRODUZIONE RISERVATA