Dove vedere Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder in diretta TV e streaming gratis

Domani, 4 marzo, alle 02:00 di notte scendono in campo i giganti della NBA. In Illinois si sfidano Chicago Bulls e i campioni in carica, gli Oklahoma City Thunder, sempre più primi in Western Conference. Scopri come guardare gratuitamente la partita continuando a leggere l'articolo.
I Chicago Bulls hanno appena interrotto la loro striscia negativa di sconfitte. La franchigia dell'Illinois aveva inanellato ben undici sconfitte di fila, ma contro i Bucks è arrivata una convincente vittoria che spezza questo trend negativo. La vittoria per 120-97 nel segno di Sexton e Giddey può rilanciare i Bulls in classifica, anche se sono scivolati in dodicesima posizione.
Gli Oklahoma City Thunder sono i grandi favoriti della sfida. Hanno vinto i due ultimi match di fila e contano sette vittorie nelle ultime dieci partite giocate. Nella Western Conference nessuno sembra essere in grado di tenere testa alla franchigia campione in carica, che quest'anno ha voglia di ripetersi.
Chicago Bulls: P. Williams, M. Buzelis, G. Yabusele, A. Simons, C. Sexton
Oklahoma City Thunder: J. Williams, L. Dort, C. Holmgren, C. Wallace, S. Alexander
