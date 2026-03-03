derbyderbyderby streaming NBA, Bulls-Thunder: diretta tv e streaming live del match

Non perdere Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 

Domani, 4 marzo, alle 02:00 di notte scendono in campo i giganti della NBA. In Illinois si sfidano Chicago Bulls e i campioni in carica, gli Oklahoma City Thunder, sempre più primi in Western Conference.  Scopri come guardare gratuitamente la partita continuando a leggere l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder in streaming gratis

Dove vedere Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder in diretta TV e streaming gratis

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    I Chicago Bulls hanno appena interrotto la loro striscia negativa di sconfitte. La franchigia dell'Illinois aveva inanellato ben undici sconfitte di fila, ma contro i Bucks è arrivata una convincente vittoria che spezza questo trend negativo. La vittoria per 120-97 nel segno di Sexton e Giddey può rilanciare i Bulls in classifica, anche se sono scivolati in dodicesima posizione.

    Gli Oklahoma City Thunder sono i grandi favoriti della sfida. Hanno vinto i due ultimi match di fila e contano sette vittorie nelle ultime dieci partite giocate. Nella Western Conference nessuno sembra essere in grado di tenere testa alla franchigia campione in carica, che quest'anno ha voglia di ripetersi.

    I probabili quintetti di Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder

    Chicago Bulls: P. Williams, M. Buzelis, G. Yabusele, A. Simons, C. Sexton 

    Oklahoma City Thunder: J. Williams, L. Dort, C. Holmgren, C. Wallace, S. Alexander

