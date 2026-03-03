Dove vedere Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 3 marzo - 02:00

Domani, 4 marzo, alle 02:00 di notte scendono in campo i giganti della NBA. In Illinois si sfidano Chicago Bulls e i campioni in carica, gli Oklahoma City Thunder, sempre più primi in Western Conference. Scopri come guardare gratuitamente la partita continuando a leggere l'articolo.

Il momento delle due squadre — I Chicago Bulls hanno appena interrotto la loro striscia negativa di sconfitte. La franchigia dell'Illinois aveva inanellato ben undici sconfitte di fila, ma contro i Bucks è arrivata una convincente vittoria che spezza questo trend negativo. La vittoria per 120-97 nel segno di Sexton e Giddey può rilanciare i Bulls in classifica, anche se sono scivolati in dodicesima posizione.

Gli Oklahoma City Thunder sono i grandi favoriti della sfida. Hanno vinto i due ultimi match di fila e contano sette vittorie nelle ultime dieci partite giocate. Nella Western Conference nessuno sembra essere in grado di tenere testa alla franchigia campione in carica, che quest'anno ha voglia di ripetersi.

I probabili quintetti di Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder — Chicago Bulls: P. Williams, M. Buzelis, G. Yabusele, A. Simons, C. Sexton

Oklahoma City Thunder: J. Williams, L. Dort, C. Holmgren, C. Wallace, S. Alexander