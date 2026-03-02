Non perdere la sfida: scopri come vedere Benevento-Catania in diretta e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 20:02)

Big match in Serie C. La prossima giornata del Gruppo C offre uno scontro al vertice da non perdere: giovedì 5 marzo si affronteranno Benevento e Catania, rispettivamente prima e seconda della classe. La partita si terrà alle 20:30 allo Stadio Ciro Vigorito. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

I padroni di casa si presentano alla sfida con un bottino difficilmente depauperatile. Vanta sette punti di vantaggio sulla seconda in classifica e ha un biglietto da visita che recita due vittorie consecutive, contro Altamura e Potenza. In totale, sono tredici i punti guadagnati su quindici a disposizione nelle ultime cinque partite. Risultati da grande squadra. Il Catania, invece, ne ha vinte solo due nelle ultime cinque ma è rimasta comunque imbattuta. Segno, questo, di grande solidità difensiva, marchio di fabbrica della squadra di Domenico Toscano.

Dove vedere Benevento-Catania in diretta TV e streaming live — Benevento-Catania sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.