derbyderbyderby streaming Serie C, Benevento-Catania: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Lo streaming live

Serie C, Benevento-Catania: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Serie C, Benevento-Catania: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV - immagine 1
Non perdere la sfida: scopri come vedere Benevento-Catania in diretta e in streaming live
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Big match in Serie C. La prossima giornata del Gruppo C offre uno scontro al vertice da non perdere: giovedì 5 marzo si affronteranno Benevento e Catania, rispettivamente prima e seconda della classe. La partita si terrà alle 20:30 allo Stadio Ciro Vigorito. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

I padroni di casa si presentano alla sfida con un bottino difficilmente depauperatile. Vanta sette punti di vantaggio sulla seconda in classifica e ha un biglietto da visita che recita due vittorie consecutive, contro Altamura e Potenza. In totale, sono tredici i punti guadagnati su quindici a disposizione nelle ultime cinque partite. Risultati da grande squadra. Il Catania, invece, ne ha vinte solo due nelle ultime cinque ma è rimasta comunque imbattuta. Segno, questo, di grande solidità difensiva, marchio di fabbrica della squadra di Domenico Toscano.

Guarda ora Benevento-Catania GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Benevento-Catania in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Benevento-Catania sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Benevento-Catania in diretta TV e streaming live

—  

Benevento-Catania sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.

Guarda ora la Serie C GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere la sfida in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Leggi anche
Everton-Burnley, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Tucuman-Racing: lo streaming live e la diretta della gara

© RIPRODUZIONE RISERVATA